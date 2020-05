Schweiz

Justiz

Verbotene Kontakte ins Milieu: Zürcher Sittenpolizist fordert Freispruch



Verbotene Kontakte ins Milieu: Zürcher Sittenpolizist fordert trotzdem Freispruch

Bild: KEYSTONE

Ein ehemaliger Sittenpolizist der Stadtpolizei Zürich soll Informationen aus dem Rapportsystem an Personen aus dem Milieu weitergeleitet haben. An der Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte er einen Freispruch.

Der ehemalige Sittenpolizist geriet im Zusammenhang mit der «Chili's Affäre» ins Visier der Ermittler. Im November 2013 wurde er verhaftet und verbrachte fast ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Die lange Dauer des Verfahrens hat dazu geführt, dass ein Teil der Vorwürfe mittlerweile verjährt ist.

Dem 46-Jährigen werden zahlreiche Amtsgeheimnisverletzungen vorgeworfen. Er soll wiederholt ohne dienstlichen Grund auf das Rapportsystem POLIS zugegriffen haben, um Informationen über bestimmte Personen zu suchen. Diese habe er dann an Bekannte aus dem Milieu weitergeleitet.

So soll er beispielsweise einer Bardame auf deren Anfrage hin Auskunft über einen Mann gegeben haben. Der Sittenpolizist teilte der Bardame mit, dass zu dieser Person keine polizeilichen Vorgänge im System ersichtlich seien.

Zudem soll er Prostituierte sowie Betreiber von Etablissements vor möglichen Kontrollen durch die Polizei gewarnt haben. Als Gegenleistung soll er von mehreren Prostituierten Nacktbilder erhalten haben.

An der Verhandlung am Bezirksgericht Zürich waren auch seine Beziehungen zu Frauen aus dem Milieu ein Thema, obwohl diese strafrechtlich nicht relevant sind. Der 46-Jährige pflegte sowohl rein freundschaftliche wie auch intime Kontakte zu Prostituierten.

Der Beschuldigte räumte in der Befragung ein, Berufliches und Privates vielleicht zu stark vermischt zu haben. Der Umgang mit Informantinnen sei stets eine Gratwanderung. Die Kontakte seien aber nicht strafbar gewesen. «Diese Frauen waren keine Kriminelle, ich stehe bis heute zu ihnen», sagte er.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den ehemaligen Gesetzeshüter eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Die Probezeit soll zwei Jahre betragen.

Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter