sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Schaffhauser Justiz muss Fall Fabienne W. untersuchen

Schaffhauser Justiz muss Fall Fabienne W. untersuchen

27.02.2026, 13:0227.02.2026, 13:02

Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft muss im Fall Fabienne W. über die Bücher. Das Bundesgericht hat entschieden, dass ein Gericht über den Vorwurf der Schändung befinden soll. Der Fall wurde durch die «Rundschau» bekannt.

Bei zweifelhafter Rechtslage könne die Staatsanwaltschaft nicht über die Stichhaltigkeit des Vorwurfs entscheiden, heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts.

Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Schändung ein, weil sie eine Verurteilung für wenig wahrscheinlich hielt. Das Obergericht stützte dies.

Der von W. im Dezember 2021 erhobene Vorwurf stand am Anfang der Geschichte, welche die «Rundschau» im Mai 2024 publik machte. Mehrere Männer verprügelten sie einige Tage später in der Wohnung eines Anwalts, was mit Videoaufnahmen belegt ist. Nach ihren Angaben wollten die Männer verhindern, dass sie den Beschuldigten anzeigt. Der Fall wurde noch nicht verhandelt. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Swiss Re schreibt 2025 deutlich höheren Gewinn
Der Rückversicherer Swiss Re hat den Konzerngewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und dabei auch die eigene Zielvorgabe sehr klar übertroffen. Profitieren konnte der Finanzkonzern von relativ wenigen Grossschäden wie auch einer guten Rendite auf seinen Anlagen.
Zur Story