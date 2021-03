Kanton Zürich und das Demo-Verbot: Druck auf Mario Fehr und Co. steigt

Analyse

Joe Biden Superstar – dem US-Präsidenten ist ein Polit-Coup erster Güte gelungen

Sleepy Joe ist mit seinem Corona-Hilfspaket ein Polit-Coup erster Güte gelungen. Er hat damit vielleicht eine stille Revolution in den USA ausgelöst.

Was für ein Unterschied ein Jahr machen kann. Weit abgeschlagen in den Primärwahlen in Iowa und New Hampshire und von Trump als «schläfrig» verspottet, schien Joe Bidens politisches Schicksal im Frühjahr 2020 besiegelt zu sein. Selbst ein grosser Teil der Demokraten hatte ihn mehr oder weniger abgeschrieben.

Nun ist Joe Biden der Superstar in Washington. 60 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner finden, er mache einen guten Job – ein Wert, der in den politisch polarisierten USA selten …