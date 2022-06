«Herumgeballere», keine Notwehr: Staatsanwalt will «Bandido» 9,5 Jahre hinter Gitter sehen

Am grossen Rocker-Prozess in Bern hat der Staatsanwalt für einen der beiden Hauptangeklagten eine Freiheitsstrafe von 9.5 Jahren gefordert. Der Mann habe sich der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht.

Der angeklagte «Bandido» habe sich zuerst – mit einer Pistole in der Hand – mit einem aus einem Auto steigenden «Bronco» oder «Hells Angel» eine Rangelei geliefert, sagte der Staatsanwalt am Dienstagmorgen am Regionalgericht Bern-Mittelland. Der Angeklagte habe dabei den Finger am Abzug gehabt.

Mitglieder der Bandidos letzte Woche in Bern. Bild: keystone

Bei diesem Gerangel habe sich ein Schuss gelöst. Schon dieses Gerangel und der Schuss habe Menschen gefährdet, so der Staatsanwalt. In der Folge habe dann der Mann auch gezielt auf ein stehendes Auto geschossen.

Wer bei einem Tumult von etwa 30 Personen bei engen räumlichen Verhältnissen so «herumballere», nehme den Tod eines anderen Menschen in Kauf. Notwehr sei das nicht, so der Staatsanwalt.

Es war der erste Antrag des Anklägers – sein Plädoyer ging am späteren Vormittag weiter und dürfte bis Dienstagmittag oder länger dauern.

Beim Mann, welchen der Staatsanwalt für 9.5 Jahre hinter Gitter bringen will, handelt es sich um eine Person, welche wegen früherer Verbrechen schon Jahre hinter Gittern verbracht hat. Laut dem Staatsanwalt war er designierter Sicherheitschef der «Bandidos», welche in der Schweiz einen Ableger, ein sogenanntes «Chapter», gründen wollten.

Mitglied der «Bandidos» war er aber laut dem Ankläger noch nicht. Ein Schuss aus seiner Waffe verletzte laut dem Staatsanwalt ein Mitglied eines gegnerischen Motorradclubs im Bauch so schwer, dass dessen Milz entfernt werden musste. Laut dem Ankläger überlebte der Mann nur mit Glück und dank guter Notfallmedizin.

Vor dem Berner Amthaus blieb es am Dienstagmorgen ruhig. Weit und breit waren keine Sympathisanten der angeklagten «Bandidos» und «Hells Angels» zu sehen. Auch im Gerichtsgebäude herrschte eine ruhige Atmosphäre (sda)