Bouvier wies die Anschuldigung zurück. Er sagte, dass die Angriffe von Rybolowlew auf ihn nichts mit dem Verkauf von Kunstobjekten zu tun hätten. Die Scheidung des Milliardärs im Jahr 2015 sei der wahre Grund gewesen, ihn anzugreifen. Rybolowlew habe in der, wie Bouvier es nannte, «teuersten Scheidung der Geschichte» den Wert seiner Kunstsammlung herabsetzen wollen. (sda/nzu)

In einem anderen Fall hatten Rybolowlew und Bouvier nach einem jahrelangen Streit Ende 2023 eine Einigung erzielt. Die Genfer Staatsanwaltschaft stellte das von Rybolowlew angestrengte Verfahren ein.

Das Urteil der Bundesanwaltschaft, das am Dienstag von Rybolowlews Verteidigern übermittelt wurde und der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, entlastet den russischen Geschäftsmann vom Verdacht «verbotener Handlungen für einen fremden Staat».

In der Justizaffäre zwischen dem Genfer Kunsthändler Yves Bouvier und dem russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew hat die Bundesanwaltschaft ein Verfahren eingestellt. Bouvier hatte Rybolowlew beschuldigt, ihn unter einem Vorwand nach Monaco gelockt zu haben, um ihn dort festnehmen zu lassen.

Die FDP tritt nicht mit Eva Biland (FDP) zum zweiten Wahlgang der Basler Regierungsratswahlen vom 24. November an. Die Ärztin hat am Montagabend am Parteitag ihren Verzicht bekanntgegeben.

Somit greift Biland die amtierende Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) nicht an. Es kommt beim zweiten Wahlgang voraussichtlich nur zu einem Duell zwischen Keller und der Herausforderin Anina Ineichen (Grüne). Grund für den Rückzug von Biland seien parteiübergreifende Überlegungen, hiess es.