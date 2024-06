Wegen «Lappalie» niedergestochen? 25-Jähriger in Basel wegen Mordes vor Gericht

Ein 25-jähriger Mann muss sich am (heutigen) Montag vor dem Strafgericht Basel-Stadt wegen Mordes verantworten. Er soll gemäss Anklageschrift im August 2021 auf dem Basler Lysbüchel-Areal einen anderen Mann mit einem Messer getötet haben.

Der Fall schlug in Basel hohe Wellen. Das Areal war damals dank einer Zwischennutzung ein belebter Ausgangsort im Sommer. Der kroatische Staatsangehörige aus Zürich war dort auf einer Party und wollte in den frühen Morgenstunden zusammen mit drei Kollegen in die Innenstadt zurückkehren.

Der Mann soll sein Opfer mit einem Klappmesser niedergestochen haben. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Dabei trafen die vier auf eine andere Gruppe, die auf dem Lysbüchel-Areal einen Flohmarkt veranstaltete. Es kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem der drei Kollegen und einem 27-jährigen Mann, wie die Staatsanwaltschaft festhält.

Der kampfsporterfahrene 1.90 Meter grosse und 100 Kilogramm schwere Beschuldigte mischte sich in den Streit ein und stach mit einem Klappmesser auf den 27-Jährigen ein, wie es in der Anklageschrift heisst. Anschliessend flüchtete er. Für den niedergestochenen Mann kam jede Hilfe zu spät – er starb nach hohem Blutverlust. Die Polizei erwischte den mutmasslichen Täter kurze Zeit später in der Nähe des Areals.

Wegen einer «Lappalie», an welcher er zudem unbeteiligt war, soll er den Mann, der sich friedlich verhielt und ihm körperlich unterlegen war, attackiert haben. Somit sei er besonders skrupellos vorgegangen sein, heisst es weiter.

Beschuldigter schlug zuvor auch in Zürich zu

Bereits rund einen Monat vorher soll der Beschuldigte in Zürich einen ihm fremden Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Klappmesser lebensbedrohlich verletzt haben. Daher ist er auch wegen versuchtem Mord angeklagt. Er unterliess es damals in Zürich, sich der Polizei zu stellen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Beschuldigte war schon zuvor kein unbeschriebenes Blatt. Er war bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraft. Wahrscheinlich unter Einfluss von Drogen und Alkohol verhielt er sich oft wegen Lappalien gewalttätig und brutal, wie es in der Anklageschrift heisst. (sda)