Diese Bilder durfte die Schweizer Presse im Zweiten Weltkrieg nicht zeigen

«Diese erschütternde Aufnahme wurde am 20. November des vergangenen Jahres (1944) von einem unserer photographischen Mitarbeiter am Grenzposten Lysbüchel ausserhalb Basels unter persönlicher Lebensgefahr gemacht. Einzelne Gruppen aus deutschen Kampfverbänden, die durch den vehementen Vormarsch der französischen Armee an der Schweizer Grenze in schwerste Bedrängnis gerieten, hatten versucht, sich auf Schweizer Boden hinüber zu retten; doch ehe diese Angehörigen der Wehrmacht unsere Landesgrenze passieren konnten, wurden sie, unmittelbar vor dem Schlagbaum, von der SS niedergeschossen. Warum nun hat die Zensur dieses geschichtliche Dokument gesperrt? Wir wissen es auch nicht, verehrter Leser. Es handelt sich hier offensichtlich um einen Fehlentscheid.»