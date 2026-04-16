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Crans-Montana VS: Vier weitere Beschuldigte nach Brandkatastrophe

Vier weitere Beschuldigte nach Brandkatastrophe von Crans-Montana

16.04.2026, 12:2616.04.2026, 12:26

Die Liste der Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Drama von Crans-Montana wird länger: Inzwischen sind es 13 Personen. Vier weitere Personen sollen im Mai und Juni einvernommen werden.

Snow covers the entrance to the &quot;Le Constellation&quot; bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, Wednesday, April 1, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Die Brandkatastrophe spielte sich in der Silvesternacht ab.Bild: keystone

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag aus einer dem Dossier nahestehenden Quelle. Der derzeitig für Sicherheit in Crans-Montana zuständige Gemeinderat ist für den 11. Mai vorgeladen. Sein aktueller Stellvertreter im Bereich öffentliche Sicherheit wird am folgenden Tag angehört.

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy, muss sich am 13. Mai den Fragen der Staatsanwältinnen stellen. Ein weiterer früherer Gemeinderat mit Sicherheitsressort (2013-2016) ist für den 3. Juni vorgeladen.

Auch Jacques Moretti, Betreiber der Bar «Le Constellation», wurde erneut einbestellt. Seine Anhörung ist für Freitag, den 5. Juni, angesetzt. (hkl/sda)

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