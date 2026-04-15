wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Crans-Montana: Verdacht auf Absprache zwischen Féraud und Barras

epa12887561 Nicolas Feraud (C, rear), Mayor of Crans-Montana, at a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais following the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar, in Si ...
Nicolas Féraud hat sich in den letzten Tagen zweimal mit einem anderen Beschuldigten im Prozess von Crans-Montana getroffen.Bild: keystone

Crans-Montana: Treffen zwischen Féraud und Ex-Sicherheitsvorsteher wirft Fragen auf

15.04.2026, 15:2515.04.2026, 15:25

Der ehemalige Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher von Crans-Montana, Kevin Barras, wird am Mittwoch als Beschuldigter im Zusammenhang mit dem Brand in der Bar «Le Constellation» vernommen. Dabei erklärte er, dass er Nicolas Féraud in den letzten Tagen zweimal getroffen habe, einmal davon am Dienstag bei Féraud zuhause. Das berichtet RTS unter Berufung auf anonyme Quellen.

Féraud, der Gemeindepräsident von Crans-Montana, war am Montag angehört worden. Er hatte einige der anwesenden Opferanwälte irritiert, da er behauptete, nichts von dem Problem mit den Sicherheitskontrollen in dem Lokal gewusst zu haben. Diese Aussage steht im Widerspruch zu den Darstellungen anderer Behördenmitglieder.

So lief die Anhörung von Nicolas Féraud zur Katastrophe in Crans-Montana – in 6 Punkten

Nun steht der Verdacht im Raum, dass sich die beiden Beschuldigten abgesprochen haben, um gegenüber der Staatsanwaltschaft übereinstimmende Aussagen zu machen, schreibt RTS.

Laut Barras hätte es sich bei den Treffen lediglich um Höflichkeits- und Unterstützungsbesuche gehandelt. Derartige Treffen sind zwar nicht illegal, können aber Misstrauen wecken. Beide stehen im Verdacht, mitverantwortlich zu sein, dass seit 2019 keine Sicherheitskontrollen in der Bar «Le Constellation» durchgeführt wurden. (hkl)

Mehr zu Crans-Montana:

Crans-Montana: Tourismus-Chef entschuldigt sich nach Falschaussagen bei Moretti
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Beim SRF haben sie Mühe – so spricht man «Magyar» richtig aus
Der Name des am Sonntag gewählten Ministerpräsidenten von Ungarn, Peter Magyar, schien in der Tagesschau-Ausgabe am Montagabend für Verwirrung zu sorgen. Insbesondere die Aussprache seines Nachnamens.
Zur Story