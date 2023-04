Das Bezirksgericht Zürich verhandelt am Dienstag den Vorwurf der Rufschädigung. Ein ETH-Professor beschuldigt einen Journalisten der «Republik», ihm geschadet zu haben Bild: KEYSTONE

«Republik»-Journalist schweigt zu Vorwürfen von ETH-Professor

Ein Journalist der «Republik» hat sich am Dienstag am Bezirksgericht Zürich nicht zum Vorwurf der Rufschädigung geäussert. Diesen hatte ein ETH-Professor nach einem Artikel erhoben, in dem ein «blinder Thesenjournalismus» herrsche.

Der Journalist habe nur negative Äusserungen zitiert, sagte der Anwalt des Professors am Dienstag. Es sei ihm darum gegangen, seine These der unterschiedlichen Behandlung von Frauen und Männern an der ETH zu untermauern.

Im Artikel sei der Professor erkennbar gewesen, sagte sein Anwalt weiter. Mit einer einfachen Google-Suche habe man ihn finden können. Der Untersuchungsbericht, aus dem der Journalist zitierte, sei geheim gewesen, hielt der Anwalt fest. Er könne auch kein öffentliches Interesse am Bericht und an den Vorgängen erkennen. «Es handelte sich um einen gewöhnlichen Arbeitskonflikt», sagte er.

Geheimer Bericht?

Den Untersuchungsbericht gab die ETH in Auftrag, nachdem es zu Spannungen zwischen dem Professor und seiner Institutsleiterin gekommen war. Der Verteidiger des Journalisten fand, ein «gewöhnlicher Arbeitskonflikt» würde kaum einen 157-seitigen Bericht hervorrufen.

Die ETH habe selber ins Auge gefasst, den Bericht zu veröffentlichen, sagte der Verteidiger. Von «geheim» könne keine Rede sein. Von angeblichen «Vertraulich»-Bemerkungen durch die ETH-Leitung habe sein Mandant zudem keine Kenntnis gehabt.

Der Verteidiger stellte in Abrede, dass es Ehrverletzungen gab. Der Journalist habe sich auf Einschätzungen von Drittpersonen gestützt. Für den Durchschnittsleser der «Republik» sei der Professor schliesslich nicht erkennbar gewesen. Er sei einer von 40 Professoren am entsprechenden Institut.

Bedingte Geldstrafe gefordert

Unter anderem wurde dem Professor im «Republik»-Artikel zur Last gelegt, Doktoranden ausspioniert und seine Institutsleiterin verbal attackiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe von 140 à 120 Franken. Ausserdem soll der Journalist eine Busse von 2000 Franken bezahlen. Der Einzelrichter wird das Urteil am Nachmittag verkünden.

