Trendwende: Weniger Urteile gegen Jugendliche nach Gewaltdelikten

Von den 245 nach einem Urteil fremdplatzierten Jugendlichen kamen 198 in eine offene und 44 in eine geschlossene Einrichtung. 211 nach Jugendstrafrecht Verurteilte verbüssten einen Freiheitsentzug.

Bussen und Freiheitsentzug können erst ab einem Alter von 15 Jahren verhängt werden. Knapp 37 Prozent der Jugendlichen in dieser Altersklasse erhielten eine Busse, 6 Prozent einen Freiheitsentzug. In 2 Prozent der Urteile gab es ausschliesslich Massnahmen oder Strafbefreiungen.

Von allen gefällten Jugendurteilen endeten über 35 Prozent mit einem Verweis durch die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht. An zweiter Stelle der Sanktionen stand mit 30 Prozent eine persönliche Leistung, also eine gemeinnützige Arbeit oder eine Kursteilnahme.

2022 ergingen 4995 Jugendurteile wegen Verkehrsdelikten, was einer Zunahme um fast 8 Prozent entspricht. Die Urteile wegen leichteren Fälle von Verletzungen der Verkehrsregeln stiegen um über 15 Prozent, jene wegen groben Verstössen sogar um knapp 70 Prozent. Hier ging es vor allem um Geschwindigkeitsübertretungen.

Insgesamt ergingen im Berichtsjahr 20'797 Urteile gegen Jugendliche. Die Urteile wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetz sanken um sieben Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Es waren noch 8171. Nach einer stetigen Zunahme seit 2015 bedeutet das eine Trendumkehr.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Das System «Row Zero» – was über den Fall Till Lindemann bis jetzt bekannt ist

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zu Tempo 30

Titanic-Tauchboot mit britischem Milliardär weiter vermisst – der Fall in 6 Punkten

Nati vergibt ein 2:0 gegen Rumänien: «Es fühlt sich an wie eine Niederlage»

Mutmasslicher Messerstecher aus Liestal festgenommen

Die Baselbieter Polizei hat in der vergangenen Woche den mutmasslichen Täter einer Messerstecherei in Liestal festgenommen. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten auf die Spur eines 26-jährigen Afghanen, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.