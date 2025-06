Gericht Dietikon verurteilt alle drei «Bella Vita»-Beschuldigte

Dinge, die es so wohl nur im Schweizer Schienenverkehr zu sehen gibt – in 15 Bildern

Kanton Freiburg erhält Gesetz über häusliche Gewalt

Der Kanton Freiburg soll eine eigenes Gesetz zum Thema häusliche Gewalt erhalten. Der Grosse Rat hat am Freitag eine entsprechende Forderung angenommen. Noch in Erinnerung war dabei vielen das Tötungsdelikt an einer Frau in Epagny im April 2025.