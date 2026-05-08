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Crans-Montana: Drei weitere Beschuldigte werden einvernommen

Drei weitere Beschuldigte werden im Fall Crans-Montana einvernommen

08.05.2026, 09:3108.05.2026, 11:31

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS werden kommende Woche drei weitere Beschuldigte von den zuständigen Staatsanwältinnen einvernommen. Zwei von ihnen sind in der Gemeinde politisch aktiv.

Der für die Sicherheit zuständige, aktuelle Gemeinderat von Crans-Montana, Patrick Clivaz, wurde für den kommenden Montag vorgeladen. Er trat sein Amt allerdings erst am 1. Januar 2025 an und war somit bei den Kontrollen der Brandschutzvorschriften in der Bar «Le Constellation» in den Jahren 2018 und 2019 noch nicht im Amt.

Der derzeitige stellvertretende Leiter der öffentlichen Sicherheit der Gemeinde wird am folgenden Tag auf dem Campus Energypolis in Sitten befragt.

Ex-Vertreter von Chermignon

Der frühere Gemeindepräsident von Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy, muss am Mittwoch, Fragen der zuständigen Staatsanwältinnen und der Anwälte beantworten. Zum Zeitpunkt der Gründung der Gemeinde Crans-Montana per 1. Januar 2017 hatte er seine politische Laufbahn bereits beendet.

Die insgesamt 13 Beschuldigten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandverursachung verantworten.

Der ehemalige, für das Bauwesen zuständige Gemeinderat von Chermignon (2013-2016), wird am 3. Juni erstmals von der Staatsanwaltschaft einvernommen – zwei Tage vor einer weiteren Befragung des Barbetreibers Jacques Moretti. (sda)

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