Covid-Maskenpflicht: Bahnkontrolleure übten keine Amtshandlung aus, so Gericht

Das Obergericht entschied zudem, dass er für die Kosten am Bezirksgericht Bremgarten mit 4545 Franken entschädigt wird. Im Berufungsverfahren wird er für seine Parteikosten mit 1869 Franken entschädigt. Die obergerichtlichen Verfahrenskosten werden auf die Staatskasse genommen. (dab/sda)

Im konkreten Fall bestand laut Obergericht keine Rechtsgrundlage für eine Identitätsprüfung durch die beiden Kontrolleure. Also habe keine Amtsbefugnis der Kontrolleure bestanden – entsprechend sei der Beschuldigte nicht verpflichtet gewesen, diese beiden Dokumente den Kontrolleuren vorzuzeigen.

Das Obergericht weist darauf hin, dass weder im PBG noch in der Covid-19-Verordnung eine gesetzliche Grundlage für das Einsehen des Arztzeugnisses oder eines Ausweises durch die Kontrolleure bestanden habe.

Vielmehr hätten es die Kontrolleure dem Beschuldigten freigestellt, ob er das Arztzeugnis zeigen wolle, weiter hätten sie es ohne weiteres akzeptiert, dass der Beschuldigte seinen Ausweis nur der Polizei vorlegen wolle. Es habe kein hinderndes Verhalten des Beschuldigten im Zug vorgelegen – nicht einmal «ein Ungehorsam». Er habe an der Haltestelle auf die herbeigerufene Polizei gewartet.

Wie das Obergericht in seinen Erwägungen ausführt, sind Kontrolleure dem Personenbeförderungs-Gesetz (PBG) unterstellt. Damit seien sie als Beamte grundsätzlich zu Amtshandlungen befugt. Im vorliegenden Fall habe sich der Beschuldigte aber gegen keine Amtshandlung der Kontrolleure aktiv widersetzt.

Er ging beim kantonalen Obergericht in Berufung und forderte – wie bereits vor Bezirksgericht – einen Freispruch. Sein Hauptargument: Die Bahnmitarbeitenden seien per Gesetz nur berechtigt, im Falle eines ungültigen Fahrausweises die Identität festzustellen.

Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den 55-jährigen Mann im Februar 2024 wegen Hinderung einer Amtshandlung zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 200 Franken. Er wurde zudem zu einer Busse von 1000 Franken verurteilt, wie aus dem am Montag publizierten Urteil des Obergerichts hervorgeht.

