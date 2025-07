Schlangenfund in Veltheim AG: Jetzt ist klar, woher die Königsnatter kommt

Der Besitzer der in einem Garten in Veltheim AG entdeckten Königsnatter hat sich bei der Aargauer Kantonspolizei gemeldet: Die rund anderthalb Meter lange Schlange war aus ihrem Terrarium entwichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizei hatte die in Europa nicht heimische Schlange am Samstagabend eingefangen. Deren Halter meldete sich am Montagabend bei ihr. Er war am Wochenende nicht zu Hause und entdeckte bei seiner Rückkehr am Montagabend, dass die Königsnatter nicht mehr da war.

Wie die Schlange den Weg nach draussen fand, ist momentan noch nicht bekannt. Die Regionalpolizei Lenzburg klärt die Umstände ab. (sda)