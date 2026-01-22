wechselnd bewölkt-4°
Justiz

Autobahnvignette, Luchs: Das ändert sich ab Februar in der Schweiz

Autobahnvignette, Luchs und mehr: Das ändert sich ab 1. Februar in der Schweiz

22.01.2026, 11:4122.01.2026, 11:46

Ab Februar werden die Kriterien für Blutspenden in der Schweiz gelockert. Im Jura wird ein Smartphone-Verbot an Schulen eingeführt und ein Luchs für den Kanton Graubünden gefangen. Zudem muss die neue Autobahnvignette gelöst werden.

Diese und weitere Änderungen treten im Februar in Kraft.

Inhaltsverzeichnis
AutobahnvignetteBlutspendeLuchseHandys

Autobahnvignette

Ab 1. Februar ist die Autobahnvignette 2025 nicht mehr gültig und die neue Autobahnvignette 2026 muss gelöst sein. Sie ist bis 31. Januar 2027 gültig.

Ein Mann klebt eine Autobahnvignette fuer das Jahr 2025 auf die Windschutzscheibe eines Autos, fotografiert am Freitag, 6. Dezember 2024 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Ab 1. Februar ist die Autobahnvignette 2025 nicht mehr gültig.Bild: KEYSTONE

Blutspende

Die Kriterien für Blutspenden in der Schweiz werden ab dem 1. Februar gelockert. Personen mit früherer Bluttransfusion, längerem Aufenthalt in Grossbritannien oder gewissen medizinischen Eingriffen dürfen wieder spenden, wie Blutspende SRK mitteilte. Neu gilt demnach unabhängig vom Land, wo eine Bluttransfusion stattfand, eine Frist von vier Monaten nach jeder Transfusion.

Personen, die sich in den 80er- und 90er-Jahren länger in Grossbritannien aufhielten, dürfen laut Blutspende SRK künftig wieder Blut spenden. Bei neurochirurgischen Eingriffen gelte eine Wartefrist von einem Jahr, sofern der Eingriff in der Schweiz erfolgte. Personen, die nach 1993 ein Zahnimplantat in der Schweiz erhalten haben, dürfen zudem wieder Blut spenden. Die bisherigen Regeln galten laut Blutspende SRK seit über 20 Jahren. Sie entstanden damals aufgrund dem Übertragungsrisiko der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit durch Blut. Ende des letzten Jahrhunderts bestand in Grossbritannien ein erhöhtes Risiko für eine Infektion.

&quot;Nur ruhig Blut!&quot; ist leicht gesagt: Blut fliesst viel turbulenter, als bisher angenommen. Und das hat unangenehme gesundheitliche Folgen. (Symbolbild)
Die Kriterien für Blutspenden in der Schweiz werden ab dem 1. Februar gelockert.Bild: KEYSTONE

Luchse

Im Jura beginnen die Jagdbehörden mit einer Fangaktion von Luchsen. Nach dem versehentlichen Abschuss dreier Luchse im vergangenen Jahr setzen die Behörden in Graubünden zwei neue Luchse aus. Einer soll nun im Jura gefangen werden und einer im Jahr 2028 in Rumänien oder in der Slowakei. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) bewilligte diese Aussetzung Ende November 2025. Die Umsiedlung wird begleitet von der Stiftung Kora und dem Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit (Fiwi). Die neuen Luchse sollen im Bündnerland auch die genetische Vielfalt stärken.

Le jeune lynx Felix est photographie lors de sa presentation tres furtive, moins de 10 sec, a la presse ce jeudi 15 septembre 2011 au Juraparc de Vallorbe, Vaud. Felix, un male lynx age de 2 ans et de ...
Im Jura beginnen die Jagdbehörden mit einer Fangaktion von Luchsen.Bild: KEYSTONE

Handys

Im Kanton Jura werden private Smartphones und Smartwatches an den Schulen ab dem 1. Februar verboten. Einzig von den Schulen bereitgestellte digitale Geräte dürfen weiterhin verwendet werden. Andere Kantone wie Wallis und Aargau kennen bereits ähnliche Regelungen.

ARCHIVBILD ZUM ENTSCHEID DES BUNDESRATES GEGEN ZU HOHE ROAMING-TARIFE VORGEHEN ZU WOLLEN, AM DONNERSTAG, 7. SEPTEMBER 2017 - A group high school students use their smart phones on the schoolyard of th ...
Im Kanton Jura werden private Smartphones und Smartwatches an den Schulen ab dem 1. Februar verboten.Bild: KEYSTONE

(sda)

Mehr News aus der Schweiz:

Schule im Appenzell muss wegen Bedrohung durch einen Elternteil schliessen
