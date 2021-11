48-Jähriger wegen pädophiler Übergriffe vor Obergericht Solothurn

Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 6.5 Jahren und die Verwahrung des Beschuldigten gefordert. Dieser hatte einzig die Anklagepunkte der Pornografie akzeptiert, alle anderen Vorwürfe jedoch zurückgewiesen. Sein Verteidiger hatte demnach weit gehende Freisprüche verlangt. Das Obergericht will sein Urteil am 15. November eröffnen. (sda)

Das Gericht beschränkte sich auf die Freiheitsstrafe, eine geringe Geldstrafe und eine Busse. Zudem ordnete es ein lebenslanges Verbot jeglicher Tätigkeit mit Kindern an, ein fünfjähriges Kontaktverbot zu Kindern unter 16 Jahren sowie ein ebenso langes Rayonverbot um Einrichtungen für Kinder - etwa Kindergärten, Schulhäuser, Sportanlagen und dergleichen.

Dennoch verzichtete das Gericht auf die Anordnung einer Verwahrung. Der Mann habe zwar gewiss verwerflich gehandelt, die Tragweite der Übergriffe sei allerdings nicht so gross, dass dies eine Verwahrung rechtfertigen würde.

Der Mann hat sich seit Jahren immer wieder an Kindern vergangen und ist mehrfach einschlägig vorbestraft. Laut Gutachten ist zudem die Wiederholungsgefahr hoch.

Das Amtsgericht sprach den Schweizer der sexuellen Handlungen mit Kindern, der Schändung, der sexuellen Belästigung und der harten Pornografie schuldig. In einzelnen Anklagepunkten kam es dagegen zu Freisprüchen - die Sachverhalte seien nicht rechtsgenügend erstellt, befand das Amtsgericht.

Vor dem Obergericht des Kantons Solothurn hat sich am heutigen Mittwoch ein 48-jähriger Mann wegen des Vorwurfs pädophiler Übergriffe zu verantworten. Das Amtsgericht Olten-Gösgen hatte ihn im Dezember 2020 zu einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

14 Situationen, die garantiert auch schon an deiner Familienfeier passiert sind

World of watson

World of watson

Streit mit Wirten: Versicherer stolpern in der Pandemie über ihr Kleingedrucktes

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wenn du diese 25 Wahrzeichen alle kennst, kannst du in den Ferien zu Hause bleiben

Streit mit Wirten: Versicherer stolpern in der Pandemie über ihr Kleingedrucktes

Dieser Mehrpunkteplan soll gegen die Mafia in der Schweiz helfen

Die Tessiner Anwältin Rosa Cappa, einst Bundesstaatsanwältin, skizziert einen Mehrpunkteplan gegen die italienische Mafia.

Die Mafia hat sich längst ausgebreitet in der Schweiz. Aber die Bundesanwaltschaft, die für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständig ist, tut sich schwer. Unter dem letzten Bundesanwalt Michael Lauber passierte in diesem Bereich praktisch nichts. Eigene Strafverfahren wurden kaum eröffnet. Die Schweiz sei kein mafiöses Land, so Lauber.