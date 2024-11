Bundesgericht hat entschieden: Al-Kaida-Unterstützer kann in der Schweiz bleiben

In seinem Urteil hebt das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidung des SEM auf. Es stellt fest, dass die in der neuen Fassung des Gesetzes vorgesehene Möglichkeit des Widerrufs der Zulassung, insbesondere bei terroristischen Aktivitäten, erst nach dem Entscheid zugunsten des Beschwerdeführers in Kraft getreten ist. Das AIG sieht jedoch keine rückwirkende Anwendung dieser Bestimmung vor.

Der aus dem Irak stammende Beschwerdeführer kam 1998 in die Schweiz und erhielt Asyl. Er wurde 2008 aufgrund seiner Aktivitäten in Internetforen verhaftet, die mit dschihadistischen Netzwerken in Verbindung standen. Sein Status wurde aufgrund dieser Tatsachen sowie aufgrund von Unregelmässigkeiten im Asylverfahren annulliert.

Tote Briefkästen: Wie die im Internet bestellten Drogen unters Volk kommen

Über Plattformen wie Telegram wickeln Drogenhändler skrupellos ihre kriminellen Deals ab. Sie setzen auf willige Helfer, alte Methoden und neue Tricks, um ihr teures Gift an die Leute zu bringen.

Die Frau wurde an einem Juniabend 2020 in Zürich von der Polizei verhaftet. Sie war, wie die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat später in der Anklageschrift festhielt, mit ihrem Alfa Romeo Kurierin für einen «Bestell- und Lieferdienst für Drogen auf Telegram» unterwegs. Im Auto hatte sie unter anderem zwei auslieferbereite kleine Portionen Kokain in Minigrip-Säckchen. An ihrem Wohnort wurden Betäubungsmittel wie Kokain, Marihuana, Ecstasy, Amphetamin und LSD im Wert von 24'000 Franken sichergestellt, die sie an Abnehmer in der Region Zürich ausliefern und teilweise selbst konsumieren wollte.