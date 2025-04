Nationalratskommission gegen Verbot von internationalen Adoptionen

Sollen Kinder aus dem Ausland adoptiert werden dürfen? In Bern scheiden sich die Geister. Bild: keystone

Der Bundesrat will Adoptionen von Kindern aus dem Ausland verbieten. Die zuständige Nationalratskommission stellt sich dagegen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Sie will stattdessen die Kontrollen bei internationalen Adoptionen verbessern. (sda)