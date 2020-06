Schweiz

Klima

Klima: Klimastreiker machen sich über Zürcher Kantonsrat lustig



bild. zvg

«Kantonsrat ist ein Kindergarten»: Klimastreikende machen sich über Politiker lustig

Über zwanzig Klimstreikende führen am Montagmorgen anlässlich der Klimadebatte vor dem Tagungsort des Zürcher Kantonsrates einen Protest der etwas anderen Art durch. Die Jugendlichen verkleideten sich als Kantonsräte und Kantonsrätinnen und zogen orange Leuchtbendel an, um den Kantonsrat als Kindergarten zu inszenieren. Statt den üblichen Parolen skandierten sie «I love fossil fuels» und «Netto null nie». Mit der Aktion wollen die Klimastreikenden auf die Untätigkeit der Politiker aufmerksam machen, wie es in einer Mitteilung des Klimastreiks heisst.

«Wir streiken nun seit 18 Monaten und die Politik hat uns komplett ignoriert. Heute führen wir ihnen vor Augen, wie absurd die jetzige Situation ist.»

Die 16-jährige Lara Durtschi aus Zürich meint: «Wir streiken nun seit 18 Monaten und die Politik hat uns komplett ignoriert. Heute führen wir ihnen vor Augen, wie absurd die jetzige Situation ist. Wir fordern vom Kantonsrat einen Plan für netto null 2030, die Vorstösse der heutigen Klimadebatte sind absolut ungenügend.»

bild. Zvg

Kurz nach acht Uhr kamen denn die verkleideten Kantonsrätinnen in Zweierreihen anmarschiert oder auf Bobby-Cars daher gerollt. Vor dem Gebäude posierten sie sich mit Schildern in der Hand, welche mehr Autobahnen und das recht auf einen BMW einfordern.

Weiter sagt die Schülerin: «Wir haben die bekannten Sprüche der Klimademos in die absurden Ideen von Politikerinnen umgeschrieben. Die heutige Aktion sollte witzig sein, doch bei der Klimakrise ist uns schon lange das Lachen vergangen. Darum fragen wir auch auf unserem Transparent: ‘Who are the adults in the room?’ - ‘Wer sind die Erwachsenen im Raum».

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die besten Schilder des Klimastreiks So freuen sich die Klima-Aktivisten über die Rückkehr der Nachtzüge Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter