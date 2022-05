Hitzetag und die erste Tropennacht im Tessin – so viel wärmer ist der Mai als erwartet

Auf die wärmste je gemessene Mai-Nacht in Visp VS folgte am Donnerstag an mehreren Messstationen in der Schweiz ein weiterer Hitzetag bereits im Mai. Am wärmsten war es in Chur mit 31.1 Grad.

Auch im Mittelland stieg das Quecksilber verbreitet knapp über die 30 Grad-Marke, wie der Wetterdienst Meteonews auf Twitter mitteilte. So wurden in Gösgen SO 30.7 Grad gemessen. 30.2 Grad waren es in Schaffhausen, 30.1 Grad in Delsberg JU, genau 30 Grad in Basel-Binningen.

Am späten Nachmittag entleerten sich da und dort mehrere Gewitterzellen, die örtlich auch von Hagel begleitet waren.

In der Nacht auf Donnerstag waren die Temperaturen in Teilen des Tessins nie unter 20 Grad Celsius gesunken. In Visp VS kam es laut SRF Meteo zur wärmsten Mainacht seit Messbeginn. Das Thermometer fiel dort nie unter 19.4 Grad.

Den Höhepunkt der Mai-Hitze sagten die Wetterdienste für Freitagnachmittag voraus. Die Höchstwerte lägen dann verbreitet über 30 Grad. Lokal wurden bis 33 Grad erwartet; Temperaturen, die im Mai laut SRF Meteo nur selten erreicht werden. Die aktuellsten Höchstwerte würden vielerorts rund zehn Grad über den zu erwartenden Werten im Mai liegen. (sda)