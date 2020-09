Schweiz

Klima

Bern: Klima-Aktivisten besetzen Bundesplatz und bauen Protestcamp auf



bild. watson

Klima-Aktivisten besetzen Bundesplatz – und bauen Protestcamp vor dem Bundeshaus auf

In den frühen Morgenstunden sind hunderte Personen mit mit Sack und Pack auf den Bundesplatz geströmt. Nun bauen sie ein illegales Zeltcamp auf, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu protestieren. Die Polizei schaut zu.

Achtung, fertig, los: Um 4.40 Uhr strömen rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten von allen Seiten auf den Bundesplatz. Die Klimabewegung geht auf Konfrontationskurs.

«We want Climate Justice, now», skandieren sie. Dann legen sie sich mit ihren Schlafsäcken und Rucksäcken in einer Menschenkette auf den Boden und besetzen das politische Zentrum der Schweiz.

Es geht Schlag auf Schlag. Lieferwagen und Traktoren mit Bootsanhängern fahren vor. Innert Minuten wird das Material für eine ganze Zeltstadt vor dem Bundehaus abgestellt. Die in den letzten Wochen akribisch vorbereitete Aktion nimmt Fahrt auf. Sofort beginnen die Klimaschützer auf dem Bundesplatz, massive Installationen, Zelte, Konzertbühnen, WC's und sogar Küchen aufzustellen.

«Wir sind gekommen, um uns hier länger einzurichten. Es ist ein wahnsinng tolles Gefühl. Wir rufen alle Leute dazu auf, sich uns anzuschliessen», sagt die Klimaaktivistin Hanna Fischer (19) zu watson.

Die Polizei ist zwar präsent, schreitet aber nicht ein. Die Berner Stadtregierung muss sich nun die Köpfe zerbrechen, wie sie mit der illegalen Zeltstadt vor dem Bundeshaus umgehen will. Umso mehr, als diese Woche die Session im in Bern stattfindet.

Das sagt Klimaaktivistin Hanna:

Video: watson/amü

«Der Bundesplatz steht symbolisch für die Zerstörung durch die Klimakrise.»

Das kümmert Hanna vorerst nicht. «Wir wollen, dass die Leute und vor allem die Politik und Wirtschaft endlich aufwachen und anerkennen, wie schlimm die Klima-Krise ist», sagt die Medizinstudentin weiter, bevor sie das nächste Zelt aufstellt. Sie hatte die Nacht mit dutzenden anderen Umweltschützern in einer Berner Kirche verbracht. Punkt vier Uhr kam das Kommando, mit der Aktion zu starten. Im Eilschritt zogen dann die Klimaschutzer durch die Stadt Richtung Bundeshaus.

bild: watson

Camp als Zentrum der Aktionswoche

In einer Mitteilung schreibt der Klimastreik: «Der Bundesplatz steht symbolisch für die Zerstörung durch die Klimakrise.» Das Parlament und der Bundesrat hätten der Flugbranche fast zwei Milliarden Franken geben und die Schweizerische Nationalbank sowie die Credit Suisse investierten weiterhin Milliarden in die Förderung fossiler Brennstoffe, kritisierten sie.

bild: watson

Unter dem Motto «Rise up for Change» machen die Klima-Aktivisten diese Woche mobil. Weil die Klimademos aus ihrer Sicht zuletzt kaum mehr Wirkung erzielt haben, wollen sie nun zivilen Ungehorsam setzen. Bis zum 25. September kündigten die Aktivisten weitere Aktionen gegen die institutionelle Politik, die Wirtschaftselite und den Finanzplatz an.



Mehr dazu in Kürze auf watson.ch ...

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die besten Schilder des Klimastreiks Klimabewegung ruft zu zivilem Ungehorsam auf Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter