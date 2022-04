«Strike for Future» zieht am Samstag wieder durch die Strassen

Die nationale Jugendbewegung «Strike for Future» geht mit seinen Kundgebungen in die nächste Runde. Warum der Streik an einem Samstag stattfindet – und worum es geht.

Anna Böhler Folgen

Am Samstag, 9. April 2022 ruft die Klimajugend zum «Strike for Future» auf. Grund für den Protest ist dieses Mal die 40-Stunden-Arbeitswoche, die ihnen ein Dorn im Auge ist.

Unter dem Motto «Strike for Future» setzen sich Demonstrantinnen und Demonstranten für eine klimagerechte Zukunft ein. Basl, am Freitag, 21. Mai 2021. Bild: keystone

Wieso findet der Strike an einem Samstag statt?

Für alle, die nun verwirrt sind, weil sie dachten, dass die Klimajugend jeweils an einem Freitag durch die Strassen zieht. Hier die Erklärung: «Strike for Future» ist zwar aus der globalen «Fridays for Future»-Bewegung entstanden, hat sich jedoch davon abgespalten.

Aufnahme des «Global Climate Strike» am 22. Oktober 2021 in Genf. Bild: keystone

Laut Anfrage von watson versteht sich die Bewegung als selbst als losgelöste, eigene Organisation. Ihre Anliegen seien thematisch differenzierter. Man wolle bei «Strike for Future» alle möglichen soziologisch-ökologisch relevanten Fragen aufgreift. Dazu gehören beispielsweise auch Themen wie Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung.

Forderungen

Forderungen vom 9. April 2022

Auf der Webseite der Organisation heisst es: «Statt dass wir arbeiten, um zu leben, müssen wir leben, um zu arbeiten.» Es wird bemängelt, dass die 40-Stunden-Arbeitswoche nicht mehr tragbar sei und die Überproduktion und das ständige Streben nach Profit zulasten der Mitarbeitenden nicht zukunftstauglich sei.

Es brauche laut «Strike for Future» einen Systemwechsel: Mit einer massiven Reduktion der Arbeitszeit wäre unsere Wirtschaft demnach nicht nur ressourcenschonender, sondern würde auch dazu beitragen, dass die Arbeit Sinn stiftender werde. Ausserdem würden mit weniger Arbeitsstunden pro Woche laut «Strike for Future» weniger Erwerbstätige unter psychischen Problemen, wie beispielsweise einem Burnout leiden. Unterstützt wird «Strike for Future» ausserdem von der grössten Schweizer Gewerkschaft, der Unia.

Aktivistinnen und Aktivisten posieren mit ein Banner und Plakaten. Bern, am Freitag 21. Mai 2021. Bild: keystone

Im Allgemeinen

Im Allgemeinen formuliert die Jugendbewegung ihre Anliegen in ihrem Manifest wie folgt: «Die ökonomischen, ökologischen und sozialen Krisen, die das kapitalistische System erzeugt, können nicht innerhalb des Systems gelöst werden. Wir brauchen eine tiefgreifende Veränderung.»

Auf Gesetzesebene fordern sie zudem mehr Partizipation und Transparenz bei Abstimmungen, vor allem im Bereich der Arbeits- und Lebensbedingungen. «Angesichts der Untätigkeit der Entscheidungsträger:innen schliessen wir uns zusammen und schaffen basisdemokratische Strukturen, die für den Übergang zu einer sozialen und ökologisch tragfähigen Gesellschaft nötig sind.»

Wo findet «Strike for Future» überall statt?

Der nächste Streik findet am Samstag, 9. April 2022, statt. Hier erfährst du, wann die Demonstration in deiner Stadt losgeht:

Zürich, Demonstration, 15.00 Uhr beim Münsterhof

Bern, Demonstration, 17.00 Uhr beim Bundesplatz

Winterthur, Sitzstreik, 14.00 Uhr beim Kirchplatz

Thun, Demonstration, 14.00 Uhr beim Rathausplatz

Luzern, Aktionstag, 12.30 Uhr beim Kurplatz

Basel, Aktionstag und Workshops, 11.00 Uhr bei der Tramhaltestelle Kaserne

Zug, Aktionstag, 10.00 Uhr beim Postplatz

Lausanne, Aktionstag, 9.00 Uhr, Place du 14 juin

Vevey, Aktionstag 9.00 Uhr, Place du Marché

La Chaux-de-Fonds, Aktionstag, 10.00 Uhr, Espacité

Delémont, Demonstration, 13.30 Uhr, Place de la Gare

Genf, Demonstration, 14.00 Uhr, Place Lise Girardin