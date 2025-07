Wegen Preisabsprache: Weko büsst 16 Detailhändler mit 28 Millionen Franken

Mehr folgt in Kürze ...

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat laut einer Mitteilung vom Dienstag die bisherige Praxis der Einkaufskooperation Markant in Teilen als unzulässig beurteilt. Sie büsst 16 Gross- und Einzelhändlerinnen mit rund 28 Millionen Franken.

Trump an Ukraine: «Wir werden noch weitere Waffen schicken» + Russische Drohnen auf zivile Ziele

Gewerkschaftsboss warnt: «Hunderttausende in Europa können sich Strom nicht mehr leisten»

Ehepaar fällt auf KI-generierte Seilbahn herein – Behörden warnen

Rapper Noizy am Flughafen Zürich festgenommen

Der 38-jährige albanische Musiker Noizy ist am Flughafen Zürich bei seiner Einreise in die Schweiz festgenommen worden, wie albanische Medien berichten. Er war ins Land gekommen, um im Club Rinora 4 in Rümlang sein neues Album vorzustellen.