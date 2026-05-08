Konsumentenschutz deckt Manipulationen in Schweizer Ticketshops auf

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Der Konsumentenschutz hat bei Online-Ticketshops für Schweizer Kultur- und Freizeitangebote verbreitete Manipulationen festgestellt. Laut einer Untersuchung nutzen 48 von 73 Anbietern sogenannte Dark Patterns. Einige verstossen dabei gegen Schweizer Recht.

Wer Tickets am Computer kauft, ist mit sogenannten Dark Patterns konfrontiert. Bild: Unsplash

Die Manipulation geschehe oft über vorausgewählte, kostenpflichtige Zusatzleistungen oder durch künstlichen Zeitdruck mittels Countdowns, teilte der Konsumentenschutz am Freitag mit. Ziel der Anbieter sei es, die Einnahmen zu erhöhen und persönliche Daten zu sammeln. Von der Praxis seien auch grosse und national bekannte Institutionen betroffen, wie zum Beispiel das Erlebnisbad Alpamare, der Circus Knie, der Zoo Zürich, das KKL in Luzern oder das Moon and Stars Festival in Locarno.

Zeitdruck und Daten

Besonders verbreitet seien demnach sogenannte Dark Patterns mit bereits gesetzten Häkchen für Ticketversicherungen, Spenden oder die Anmeldung zu Newslettern. Zudem setzten viele Anbieter auf knapp bemessene Countdowns. Diese sollten die Kundschaft zu einem schnellen Kaufabschluss drängen und verhindern, dass die zusätzlichen Optionen bemerkt und abgewählt werden.

Dabei würden sich mindestens 13 der geprüften Webseiten in einem illegalen Rahmen bewegen, so der Konsumentenschutz. Dessen Geschäftsleiterin Sara Stalder, bezeichnete dies als «alarmierend». Sie erwarte gerade von grossen Institutionen, dass sie seriös arbeiteten. Ausserdem verlangten die meisten Anbieter unnötig viele persönliche Daten wie Geburtsdatum oder Wohnadresse.

Der Konsumentenschutz forderte die betroffenen Unternehmen auf, die Missstände zu beheben: Vorausgewählte Häkchen für Zusatzleistungen sollen verschwinden und die Countdowns für Bestellabschlüsse auf mindestens 20 Minuten festgelegt werden. Laut der Mitteilung zeigten die Forderungen bereits Wirkung. Erste Anbieter hätten angekündigt, ihre Webseiten anzupassen, oder dies bereits umgesetzt. (dab/sda)