Coop lanciert neue Eigenmarke gegen Food Waste – das ist bislang bekannt

Mehr «Schweiz»

Im Coop wird es bald eine neue Eigenmarke geben. Wie der Detailhändler am Freitag angekündigt hat, kommt die neue Linie mit dem Namen «Nice to Save Food» in die Regale.

So sieht das Design der neuen Produkte aus. Bild: coop

Wie Coop in einer Medienmitteilung schreibt, handelt es sich dabei um Produkte aus Zutaten aus sogenannten «Nebenströmen der Lebensmittelproduktion». Hierbei handelt es sich um Rohstoffe, die bei der Herstellung von beliebteren Produkten anfallen. Dazu gehören etwa um das Soja-Produkt Okara, das bei der Herstellung von Tofu oder Sojamilch anfällt, oder Hafenkleien, die es beim Herstellen von Haferflocken gibt.

Mit dieser neuen Marke will sich Coop «aktiv gegen Food Waste» einsetzen, wie es weiter heisst. Gleichzeitig sollen die Zutaten auch geschmacklich überzeugen und gesund sein.

Eine vollständige Liste der neuen Produkte gibt es bislang nicht. Coop hat angekündigt, die Eigenmarke künftig laufend ausbauen zu wollen. Neben Okara und Haferkleien ist die Rede von einer Schokolade, die aus Nebenströmen der Schokoladenproduktion hergestellt wird. (dab)