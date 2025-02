Auch in der Schweiz werden die Eier knapp – das ist der Grund

Die Eierregale in den Schweizer Supermärkten werden zurzeit regelrecht gestürmt.

Seit mehreren Wochen sind Eier in den Gestellen der Supermärkte in der ganzen Schweiz Mangelware. Wie kommt das? Ein Überblick.

Ein Blick in die Eierabteilung der Schweizer Supermärkte genügt, um festzustellen, dass es ein Problem gibt. Seit Wochen sind die Regale stark ausgedünnt – wenn nicht sogar komplett leer.

So stehen den Kunden mittlerweile hauptsächlich Produkte der Eigenmarken «Prix Garantie» oder «M-Budget» zur Verfügung, in manchen Fällen wurden sogar importierte Eier ins Sortiment aufgenommen.

Aber warum? «Die Nachfrage nach Schweizer Eiern ist in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. Dieses Problem betrifft die gesamte Branche, und der Eiermangel betrifft die gesamte Schweiz», bestätigt Estelle Hain, Sprecherin der Migros. Während der Eierkonsum seit 2023 tatsächlich stark angestiegen ist – nach einem drastischen Rückgang im Jahr davor – ist der Markt in den letzten Monaten besonders angespannt.