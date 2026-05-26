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Discounter Action eröffnet neue Filiale in Niederlenz AG

Das Logo des Discounter Action in Bachenbuelach ein, aufgenommen am Samstag, 5. April 2025. Die Schweiz ist das 13. Land, in dem der niederlaendische Non-Food-Discounter eroeffnet. (KEYSTONE/Ennio Lea ...
In Niederlenz eröffnet ab dem 4. Juni eine neue Filiale des Discounters Action.Bild: keystone

Discounter Action eröffnet neue Filiale in Niederlenz AG

Der niederländische Discounter Action erweitert sein Filialnetz in der Schweiz. Ab dem 4. Juni wird in Niederlenz im Aargau ein neuer Laden eröffnet.
26.05.2026, 08:4126.05.2026, 08:41

Action erweitert sein Filialennetz. Wie der niederländische Discounter in einer Mitteilung schreibt, wird am 4. Juni eine neue Filiale auf dem Hetex-Areal in Niederlenz im Aargau eröffnet.

Für Action ist es der 14. Standort in der Schweiz, die neue Filiale wird 15 Mitarbeitende beschäftigen. Der Store an der Lenzburgerstrasse 2 wird dabei ab dem 4. Juni von Montag bis Samstag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet haben.

Das ist Action

Nach eigenen Angaben ist Action Europas schnellstwachsender Non-Food-Discounter. Die erste Filiale wurde 1993 in Enkhuizen in den Niederlanden eröffnet. Seitdem legt der Discounter eine steile Entwicklung hin. Mittlerweile gibt es mehr als 3000 Filialen in über 13 Ländern.

Action rühmt sich mit seinen niedrigen Preisen: «Wir kaufen in grossen Mengen ein, sodass wir nicht nur unsere Eigenmarken, sondern auch Premiummarken zu Tiefstpreisen anbieten können⁠», heisst es auf der Webseite.

Dabei seien gute Qualität und niedrige Preise kein Widerspruch: «Durch strenge Vereinbarungen mit unseren Lieferanten in Europa und Asien stellen wir sicher, dass sowohl ein verantwortungsvoller Einkauf als auch gute Produktionsbedingungen gewährleistet sind⁠», sagt Action.

Der Billighändler Action eröffnete am 5. April seine erste Filiale in Bachenbülach im Kanton Zürich. (ome)

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