Konsum - Detailhandel

Konsum: Schweizer werden 2026 weniger Geld ausgeben

In der Schweiz wollen 2026 viele Konsumenten weniger Geld ausgeben

30.12.2025, 07:4430.12.2025, 07:44

In der Schweiz ist die Stimmung unter Konsumentinnen und Konsumenten angespannt. Rund ein Drittel der Bevölkerung will im neuen Jahr den Gürtel enger schnallen und sparen, wie eine Umfrage zeigt. Das ist insbesondere in der Westschweiz und im Tessin der Fall.

Viele Schweizerinnen und Schweizer werden auch weiterhin in Deutschland einkaufen – wie hier in Bad Säckingen.
Grosse Teile der Bevölkerung würden weiterhin einen grossen Spardruck versprüen. (Symbolbild)

2026 wollen laut dem vom Marktforschungsinstitut Management Tools Research durchgeführten und am Dienstag veröffentlichten «Konsum Monitor» 32 Prozent der Befragten weniger Geld ausgeben als 2025. Bei Personen unter 45 Jahren sind es gar 41 Prozent. Nur 19 Prozent der Befragten planen, 2026 mehr auszugeben, während 44 Prozent die Ausgaben konstant halten wollen.

«Wir erwarten für 2026 ein abwägendes Konsumverhalten. Die Inflation ist zwar fast weg, aber grosse Teile der Bevölkerung verspüren weiterhin einen grossen Spardruck», wird Laura Colledani, Co-CEO von Management Tools Research in der Mitteilung zitiert. Am grössten sind die Sparvorsätze bei Gebrauchsartikeln, Kleidung und in der Gastronomie.

Im Tessin und in der Westschweiz sind die Sorgen am grössten: 59 Prozent im Tessin bezeichnen ihre Situation als angespannt, schwierig oder gar kritisch. In der Westschweiz sind es sogar 61 Prozent. Dagegen machen sich in der Deutschschweiz mit 52 Prozent über die Hälfte der Befragten keine Sorgen um ihren Kontostand. (sda/awp)

