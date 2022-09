Heute wird es teurer: Berset verkündet die neuen Krankenkassenprämien

Neben den höheren Krankenkassenprämien dürften die Haushalte im nächsten Jahr mit weiteren Mehrkosten belastet werden: Neben der allgemeinen Teuerung steigen auch die Energiepreise und damit die Nebenkosten zum Teil stark an. (sda)

Der Vergleichsdienst Comparis rechnete im Mai mit einer durchschnittlichen Prämienerhöhung von fünf Prozent. Viele Versicherte könnten aber mit einem weit höheren Anstieg konfrontiert werden. Auch er gibt als Grund für den «Prämienschock» den «politisch angeordneten Abbau» der Reserven an. Vielen Kassen fehle nun das Reservepolster, um die Kostenschwankungen abzufedern.

Das Beratungsunternehmen Accenture schrieb in einer Studie Anfang August, dass der Nachholbedarf zur Deckung der Ausgabenentwicklung im Schnitt mindestens 5,4 Prozent betrage. Mit ein Grund dafür sei neben der Pandemie auch die zu knappe Berechnung der Prämien in den letzten beiden Jahren und der teilweise Abbau der Reserven.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Jäger schiesst Wolf in Klosters ab

Oktoberfest! Tradition, Kultur, Geschichte und so. Vor allem «und so». 18 Mal

In der Strom-«Arena» stritt jeder mit jedem – bis ein Rentner allen die Leviten las

Nein statt Ja: Solothurn korrigiert AHV-Resultat wegen Fehler in Balsthal

Kenny Hemmige! Alles ist so geil, dass es geil ist

Impffrei:Love: Erste Datingplattform für Impfgegner in der Schweiz gestartet

Ein neues Dating-Angebot in der Schweiz will Impfgegnerinnen und -gegner zusammenbringen. Die neue Plattform habe schon mehr als 1200 Mitglieder, gibt der Betreiber an. Wer dahinter steckt, ist nicht klar.

«Ich bin bei Impffrei:Love, weil ich Gesicht zeige, und dies auch von einer Partnerin erwarte», «Ich bin bei Impffrei:Love, weil ich nur einem bewussten Mann meinen Oberarm anbiete»: Mit solchen und ähnlichen Aussagen wirbt die neue Online-Dating-Plattform Impffrei.love. Sie richtet sich an Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen möchten. Auf ihrer Website bedienen sich die Betreiber auch typischer Ressentiments aus dem Impfgegner- und Corona-Leugner-Millieu.