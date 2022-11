2021 forderte die Gruppe einen Raum ausschliesslich für nicht weisse («non-white) Personen, in dem sich People of Colour furchtlos austauschen könnten und sicher vor der «Unterdrückung» durch Weisse wären: einen sogenannten «Safer Space». Das Künstlerkollektiv besetzte das Dachgeschoss des Theaterhauses Gessnerallee, das vor der Besetzung als Lager diente.

Der ungebrochene Wille und das Engagement des Theaterschaffenden haben sich ausbezahlt: Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, erhielt das Experi Theater alleine in den letzten zwei Jahren Fördergelder in der Höhe von 207’000 Franken von der Stadt Zürich. Vor einem Jahr wurde das Künstlerkollektiv zudem mit einem Förderpreis des Kantons Zürich ausgezeichnet, dotiert mit 30’000 Franken.

Die Leitung des Theaters, dem auch die Halbnigerianerin und Schwester des Nationalspielers Manuel Akanji, Michelle Akanji angehört, arbeitete von Anfang an mit der ausschliesslich dunkelhäutigen Gruppe des Experi Theaters zusammen. Dessen Gründer, Leiter und Regisseur ist der aus Sri Lanka stammende Vijayashanthan Pakkiyanathan, der einst als Flüchtling in die Schweiz kam.

Ihre Begründung: «Weisse Vorherrschaft (white supremacy) in der Machtstruktur von Kultur- und Kunstinstitutionenen auf staatlicher und nicht-staatlicher Ebene unterdrückt unsere nicht-weissen und dekolonialen künstlerischen Arbeiten von BIPOC (Black, Indigenous und People of Colour)-Künstlerinnen und Gemeinschaften (communities) in Zürich.»

Die besten Protestschilder von March for Our Lives

Online-Erpresserbande ausser Rand und Band: 169 Firmen in zwei Monaten erwischt

Die Cybercrime-Bande Lockbit will allein im September und Oktober fast 170 Unternehmen gehackt und erpresst haben. Betroffen soll auch der Schweizer Industriekonzern Saurer sein. Doch ob die Erpresser so erfolgreich sind, wie sie vorgeben, ist unklar.

Lockbit ist so etwas wie der Rockstar unter den organisierten Online-Erpresserbanden. Mit keinem anderen Verschlüsselungstrojaner, auch Ransomware genannt, werden derzeit mehr Unternehmen angegriffen. Allein in den letzten beiden Monaten tauchten 169 neue Erpressungsopfer auf dem Darknet-Blog von Lockbit auf. Darunter am Samstag der Schweizer Textilmaschinenhersteller Saurer aus Arbon. Lockbit droht damit, in wenigen Tagen vertrauliche Firmendaten der weltweit tätigen Saurer Group zu veröffentlichen.