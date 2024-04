Wetter: Temperaturen über 27 Grad an mehreren Orten in der Schweiz

Temperaturen über 27 Grad an mehreren Orten in der Schweiz

Menschen genossen schon am Samstag die sommerlichen Temperaturen: hier am Walensee. Bild: keystone

Auch der Montag war ein Sommertag. So sind schon kurz nach Mittag an etlichen Orten Temperaturen von 25 Grad und mehr gemessen worden. Am wärmsten war es am Nachmittag im St. Galler Rheintal mit knapp 28 Grad. Sogar die Stadt Zürich konnte mit 25 Grad noch mithalten.

Temperaturen über 25 Grad waren am Nachmittag auf der ganzen Alpennordseite weit verbreitet, wie SRF Meteo am Abend bekanntgab. An der Spitze stand Oberriet Kriessern im St. Galler Rheintal mit 27,8 Grad.

In Sitten im Wallis wurden um 16.00 Uhr 26,5 Grad gemessen, in Delsberg im Jura 26,1 Grad und sogar im meist kühleren St. Gallen immer noch 25 Grad. Auch das Tessin liess sich mit 26,2 Grad in Biasca nicht lumpen. (sda/lyn)