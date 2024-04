Am Samstag wird es sommerlich warm. (Archivbild) Bild: keystone

Hol die Badehose raus: Am Samstag kommt der Sommer

Von Freitag bis Montag erwarten uns Temperaturen von über 20 Grad. Am Samstag erwartet uns im Norden gar den ersten Sommertag des Jahres.

Zum Wochenstart sind die Höchsttemperaturen im Norden zwar im zweistelligen Bereich, mit 13–14 Grad bleibt es allerdings kühl. Der Mittwoch ist grossteils bewölkt, vereinzelt zeigt sich die Sonne, es kommt auch zu Niederschlägen.

Ab Donnerstag aber ziehen die Temperaturen an, es gibt bis zu 18 Grad im Norden und es wird freundlicher. Im Süden liegen die Temperaturen im gleichen Bereich – nach den regnerischen Tagen ist es dort ab Donnerstag wieder trocken, es zeigt sich auch mal die Sonne.

Ab Freitag wird es dann richtig warm. Im Norden erwarten uns bis zu 22 Grad, es bleibt aber bewölkt.

Der Samstag dürfte den ersten Sommertag bringen: 26 Grad und viel Sonnenschein gibt es nördlich der Alpen, im Süden gibt es 22 Grad. Es bleibt auch in den folgenden Tagen warm, mit prognostizierten 23 bis 24 Grad am Sonntag und am Montag. Dazu gibt es Sonnenschein und hohe Wolkenfelder – auch der Saharastaub gibt aufs Wochenende hin ein Comeback. Dieser könnte den Sonnenschein etwas trüben, ähnlich wie am vergangenen Osterwochenende.

Weiter Lawinengefahr

Besonders auf der Alpensüdseite herrscht weiter erhebliche bis grosse Lawinengefahr. Im Wallis ist sie erheblich (dritthöchste Warnstufe), im Grossteil des Tessins und im Süden Graubündens gross (zweithöchste Warnstufe).

Auch in den anderen Alpenkantonen gibt es verbreitet erhebliche Lawinengefahr.

(rbu)