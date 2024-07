Skinny Privilege: Das sagt die Forschung

Im Gegensatz zum «Pretty Privilege» gebe es noch keine Studien, die sich mit Schlankheit und (beruflichem) Erfolg auseinandersetzen, schreibt Roman Althans auf Anfrage von watson. Er betreibt soziologische Attraktivitätsforschung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Althans sagt im Bezug darauf, wie sich das Gewicht auf den eigenen Erfolg auswirken kann: «Übergewichtige Menschen sind Diskriminierungen und Stigmatisierungen ausgesetzt, die sicherlich in unterschiedlichen Kontexten wirksam sind. Des Weiteren ist Schlankheit ein (heutzutage wichtiger) Bestandteil von physischer Attraktivität.» Und attraktive Menschen hätten es erwiesenermassen in jeder Phase der Karriere einfacher.