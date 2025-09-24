bedeckt11°
Kassensturz testet die besten Sekundenkleber – das sind die Ergebnisse

Der Kassensturz hat die besten Sekundenkleber untersucht.kassensturz/watson

Kassensturz testet die besten Sekundenkleber – nur beim Feuchtigkeits-Test haperts

Der Kassensturz hat zusammen mit dem Konsumentenmagazin Saldo die besten Sekundenkleber getestet. Das sind die Ergebnisse.
24.09.2025, 09:3724.09.2025, 09:37

Der Kassensturz hat sich dem Thema Sekundenkleber gewidmet. Zusammen mit dem Konsumentenmagazin Saldo wurden 12 Sekundenkleber in einem Labor in Deutschland auf ihre Klebefestigkeit, auf die Handhabung, die Wärmebeständigkeit und die Feuchtigkeitsbeständigkeit überprüft.

Das sind die besten Sekundenkleber

Der Test zeigt: Viele Sekundenkleber schneiden gut ab, der Testsieger ist der Sekundenkleber «blitzschnell Supergel» von Uhu mit einer Gesamtnote von 5.2 und einem relativ günstigen Preis von 5.95 Franken.

Während 9 von 12 getesteten Kleber mit der Note «gut» abschnitten, gab es für drei Produkte die Note «genügend»: die Kleber von Paper & Co., Pattex und Roxolid. Keiner der getesteten Kleber bekam allerdings eine ungenügende Note.

Viele Kleber nicht für Feuchtigkeit geeignet

Nur beim Feuchtigkeitstest schnitten viele Sekundenkleber nicht gut ab. Dazu wurden die Proben während 24 Stunden bei 50 Grad in ein Wasserbad gelegt.

Dabei zeigte sich: Viele der Kleber sind nicht für Feuchtigkeit geeignet. Nur ein Kleber (Uhu Sekundenkleber easy fluid geruchsfrei) schnitt hier mit der Note «gut» ab.

Der Kassensturz zieht daher folgendes Fazit:

«Der Kostengünstigste im Test schneidet mit ‹gut› ab. Vor dem Kauf macht es Sinn, sich zu überlegen, für welches Material der Sekundenkleber eingesetzt werden soll.»
Kassensturz

(ome)

