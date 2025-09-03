wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Wissen

So stark unterscheidet sich die Qualität bei «extra vergine» Olivenölen

Mediterrane Küche, Olivenöl, Caprese-Salat
Olivenöl ist vielseitig einsetzbar. Bild: Shutterstock

So stark unterscheidet sich die Qualität bei «extra vergine» Olivenölen

Olivenöl gehört zu den gesündesten Speiseölen. Doch es gibt grosse Qualitätsunterschiede – selbst bei der höchsten Kategorie, dem Olivenöl «extra vergine».
03.09.2025, 10:0403.09.2025, 10:04
Mehr «Schweiz»

«Extra vergine» – diese Bezeichnung findet man auf Olivenölflaschen der höchsten Qualität. Es wird ohne chemisches Verfahren oder Hitze hergestellt, damit es die Nährstoffe bewahrt.

Die Kosten für das flüssige Gold variieren in der Schweiz stark – von rund 8 bis 40 Franken pro Liter. Lohnt es sich, so viel Geld für Olivenöl auszugeben?

Eine Antwort auf diese Frage liefert ein neuer Test vom Schweizer Olivenölpanel SOP im Auftrag von «Kassensturz» und K-Tipp.

Die besten Noten bekam nicht das teuerste Produkt, sondern das Olivenöl Manor Bio zu einem Preis von 21.50 Franken pro Liter. Ebenfalls sehr gut abgeschnitten hat das Öl Iliada, gekauft bei Coop zu einem Preis von 25.90 Franken pro Liter.

Ein Produkt fällt ganz durch: Das Öl «Primadonna» von Lidl hatte gemäss den Testerinnen und Tester einen Fehler und dürfe wegen seiner «stichigen, schlammigen» Eigenschaft nicht als «extra vergine», sondern nur als «vergine» bezeichnet werden.

Das günstigste Öl – Ybarra, gekauft bei Denner zu einem Preis von 7.95 Franken pro Liter – konnte ebenfalls nicht punkten. Es sei nicht rein.

Lidl wehrt sich gegen Beurteilung

Lidl schreibt gegenüber SRF, er könne die Beurteilung nicht nachvollziehen. Bei einer Authentizitätsprüfung eines deutschen Gremiums haben das Produkt den Vorgaben entsprochen.

Die meisten Produkte wurden gut bewertet. Die Auswertung zeigt, dass sich ein etwas höherer Preis für qualitativ hochstehendes Olivenöl lohnt.

Die ganze Auswertung:

1 / 15
Kassensturz Test Olivenöl
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(cst)

Das könnte dich auch interessieren:

Doch nicht so gesund wie gedacht: Studie hinterfragt Intervallfasten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Österreicher machen aus Plastikabfall wieder Öl
1 / 10
Österreicher machen aus Plastikabfall wieder Öl
Der Kreislauf der Umwandlung.
quelle: pd / omv
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Gündogan unterschreibt bei Galatasaray +++ Breel Embolo wechselt zu Rennes
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Jugendliche in England haben laut Studie panische Angst vor dem ... Tanken⛽🤨
4
So viele Millionen verliert der ZVV durch Schwarzfahrer – Billett-Kontrolltag angekündigt
5
Ein Schweizer an der ukrainischen Front – was ihm nach seiner Rückkehr nun droht
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Darmspiegelung adé: Neu kann Krebs anhand einer Stuhlprobe erkannt werden
Stuhlprobe statt Darmspiegelung: Ein Forschungsteam der Universität Genf hat ein neues Verfahren entwickelt, das Darmkrebs über die Analyse von Darmbakterien in Stuhlproben erkennt.
Zur Story