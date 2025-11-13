Die watson-Besucher erhalten einen Einblick in alle Resorts, von Sport über Debatte bis hin zu Social Media. Ihnen wird das watson-Team vorgestellt und sie erfahren wie News entstehen und gemacht werden.
Zukunftstag
Zukunftstag 2025 – Kinder erhalten einen Einblick in die watson-Welt
- Am 13. November ist in der ganzen Schweiz der nationale Zukunftstag.
- Dieser soll dazu dienen, den Kindern einen Einblick in die Arbeitswelt zu geben.
- Die besten Eindrücke findest du hier bei uns im Ticker.
10:05
Führung durch die Redaktion
9:16
Sieben Kinder sind bei watson zu Besuch
Die sieben Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren sind bei watson eingetroffen. Gestärkt mit Gipfeli geht der Tag für die Gruppe los und sie dürfen watson und den Alltag in der Medienwelt kennenlernen. (nib)
9:03
Der Zukunftstag 2025 startet
Heute ist nationaler Zukunftstag in der Schweiz. Auch bei watson sind Kinder und Jugendliche zu Besuch und schauen sich den Alltag der watson-Redaktion an. (nib)
Das war der Zukunftstag 2024: