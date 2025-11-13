freundlich
Zukunftstag 2025: Kinder kriegen einen Einblick in die Arbeitswelt

Zukuntstag 2025
Einen Tag lang in einen Berufsalltag hinein schauen können - heute ist der Zukunftstag 2025.Bild: watson
Zukunftstag

Zukunftstag 2025 – Kinder erhalten einen Einblick in die watson-Welt

13.11.2025, 09:0713.11.2025, 10:06
  • Am 13. November ist in der ganzen Schweiz der nationale Zukunftstag.
  • Dieser soll dazu dienen, den Kindern einen Einblick in die Arbeitswelt zu geben.
  • Die besten Eindrücke findest du hier bei uns im Ticker.
10:05
Führung durch die Redaktion
Die watson-Besucher erhalten einen Einblick in alle Resorts, von Sport über Debatte bis hin zu Social Media. Ihnen wird das watson-Team vorgestellt und sie erfahren wie News entstehen und gemacht werden.
9:16
Sieben Kinder sind bei watson zu Besuch
Die sieben Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren sind bei watson eingetroffen. Gestärkt mit Gipfeli geht der Tag für die Gruppe los und sie dürfen watson und den Alltag in der Medienwelt kennenlernen. (nib)
9:03
Der Zukunftstag 2025 startet
Heute ist nationaler Zukunftstag in der Schweiz. Auch bei watson sind Kinder und Jugendliche zu Besuch und schauen sich den Alltag der watson-Redaktion an. (nib)
Das war der Zukunftstag 2024:
