Zukunftstag 2024: Fiese Fragen an das Team watson

Es ist Zukunftstag in der Schweiz: Im ganzen Land tauchen Kinder heute für einen Tag in die Arbeitswelt ein. So auch bei watson.



Anstatt dem langweiligen lehrreichen Schulalltag stand für unseren kleinen Besuch heute ein Tag Medienwelt auf dem Programm. Heisst bei watson konkret: Ein Interview führen, in der Mittagspause Pizza essen, danach eine Runde Töggelen und am Nachmittag noch ein TikTok moderieren. Harte Arbeit, welche die Kids aber mit Bravour gemeistert haben.

Wir sagen nur soviel: Beim Interview ist das eine oder andere watson-Teammitglied ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber seht selbst:

