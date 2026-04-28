Den Sommer verbringen Herr und Frau Schweizer gerne im Freibad. Bild: KEYSTONE

Die Badesaison beginnt: Diese Freibäder öffnen bereits an diesem Wochenende

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Wie die Wetteraussichten aktuell zeigen, könnte es besonders im Norden der Schweiz zum Wochenende hin über 25 Grad warm werden. Dazu wird viel Sonnenschein prognostiziert. Eigentlich das perfekte Wetter, um die Tage liegend in einem Freibad zu verbringen.

Auch an dieser Front gibt es Good News: An einigen Orten öffnen die Bäder tatsächlich am Freitag ihre Tore, wie badi-info.ch berichtet. So ist Schwimmen im Freien ab diesem Wochenende unter anderem im Rheinbad Breite in Basel, im Freibad Schachen in Aarau oder im Freibad Letzigraben in der Stadt Zürich möglich.

Saison startet

Laut des Portals eröffnen am 1. und 2. Mai insgesamt fast 80 Freibäder die Saison. Die komplette Liste nach Kantonen findest du hier. Hinzu kommen weitere Badis, die bereits seit April offen sind: das Sportbad St. Jakob in Basel, verschiedene Aarebäder in Bern, das Seebad Utoquai in Zürich und einige weitere.

«Die Mehrzahl der Schweizer Frei- und Seebäder eröffnen die Badesaison Mitte Mai, üblicherweise am Muttertag-Sonntag», schreibt das Portal weiter.

Die Wassertemperaturen sind tief

Obschon die Maximaltemperaturen steigen, bleibt der Sprung ins Wasser aktuell noch etwas für Hartgesottene. Die Aare hat um die 12 Grad, die Limmat um die 13 Grad und der Rhein um die 14 Grad. Immerhin die Temperaturen des Zürichsees bewegen sich langsam, aber stetig in Richtung 20-Grad-Marke, wie Daten des Kantons Zürich zeigen.

Es wird zwar erwartet, dass auch die Wassertemperaturen in den anstehenden Tagen mit über 25 Grad noch steigen, dennoch ist beim Sprung in den See oder den Fluss Vorsicht geboten. «Die grossen Temperaturunterschiede zwischen Wasser und Luft sind für den Körper eine enorme Stresssituation», schreibt die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG dazu.

Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Hirnschlag oder Herzinfarkt führen. (leo)