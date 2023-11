Die Grippewelle kommt – ist die Schweiz darauf vorbereitet?

Das Ziel der Influenza-Impfung sei es vor allem, die Anzahl an Erkrankten beziehungsweise die Schwere der Erkrankungen zu reduzieren. Damit könne die durch Influenza beeinflusste Krankheitslast wie zum Beispiel die Anzahl der Arztbesuche, der Hospitalisierungen und Kosten reduziert werden. «Eine tiefe Impfquote führt entsprechend zu einer höheren Krankheitslast mit einer höheren Belastung für das Individuum sowie das Gesundheitssystem», sagt Plate, Facharzt Infektiologie am Universitätsspital Zürich.

Die Studie, die im «National Library of Medicine» publiziert worden ist, zeigt die Impfquoten vor der Pandemie. Nun sind sie womöglich leicht höher, weil die Zahlen des BAG sowie internationaler Studien zeigen, dass die Influenza-Impfquoten während der Pandemie gestiegen sind. In der Schweiz sind die Influenza-Impfquoten aber seit Jahren tief, vor der Pandemie sogar fallend.

Festgestellt haben die Zürcher Forscher, dass sich nur 20 Prozent der Risikopersonen gegen Influenzaviren geimpft haben. «In keiner der untersuchten Untergruppen fanden wir eine Impfquote, die auch nur annähernd dem Zielwert der WHO von 75 Prozent entsprach», schreiben die Studienautoren. «Positiv hervorzuheben sind aber die höheren Impfquoten von Personen in Pflegeheimen oder mit chronischen Lungenerkrankungen, eben genau den Personengruppen mit einem hohen Risiko», sagt Plate.

Nun zeigt aber eine Studie des Universitätsspitals Zürich, dass die Impfquote unter Risikopersonen in der Schweiz sehr tief ist, tiefer als in benachbarten Ländern. Die Forscher um Andreas Plate vom Universitätsspital Zürich haben Daten von rund 215'000 Patienten der Groupe-Mutuel-Versicherung analysiert. Und zwar in den Jahren vor der Pandemie in drei Grippesaisons zwischen 2015 und 2018.

Eine neue Studie des Universitätsspitals Zürich mit über 200'000 Patienten einer Krankenversicherung zeigt, dass in der Schweiz viel zu wenige Risikopersonen gegen Grippe geimpft sind. Was das bedeutet.

