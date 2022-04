Osterferien: Vor dem Gotthard hat es bereits 10 Kilometer Stau

Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) hat die Reiselust der Menschen nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder zugenommen. Sie prognostizierten deshalb bereits im Vorfeld der Feiertage Staus vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels. Den Start der Rückreisewelle auf der Süd-Nord-Achse erwartet das Astra am späteren Ostersonntag. Auch am Ostermontag sei mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen. (sda)

Vor dem Gotthardnordportal haben sich die Autos am frühen Mittwochnachmittag auf zehn Kilometern gestaut. Der Zeitverlust betrug bis zu einer Stunde und vierzig Minuten, teilte TCS-Verkehrsinfo mit.

In diesen 3 Bereichen wird Nachhaltigkeit immer wichtiger

Bundesrat will kein Einheitsnetz für Handyantennen – aber Ausbau der 5G-Netze

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

PICDUMP 412 – Spass in Spass in Spass in Spass in...

Gender Gap 2021 in der Schweiz so tief wie noch nie

Aus globaler Sicht hat die Coronakrise den «Gender Gap», also die Kluft zwischen Mann und Frau, verschlimmert. Trotzdem war die Lohnlücke in der Schweiz noch nie so gering wie im Jahr 2021.

Weltweit sank die Beschäftigung von Frauen im Jahr 2021 um 5.0 Prozent, bei den Männern waren es rund 4.0 Prozent. Die Schweiz hat sich jedoch gut geschlagen, wie der Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) zeigt. Der Gender Gap war in der Schweiz 2021 so tief wie noch nie. Der Anteil der Frauen, die 2021 unternehmerisch tätig waren, stieg um 1.4 Prozent auf rund 9.0 Prozent.