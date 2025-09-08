wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Aldi, Ikea und Co: Weiterhin keine Gratis-Plastiksäcke in der Schweiz

A customer holds plastic bags full with grocery shopping at a branch of &quot;Migros&quot;, Switzerland&#039;s largest supermarket chain in Zurich, Switzerland, pictured on July 9, 2008. (KEYSTONE/Gae ...
An den Kassen der Schweizer Detailhändler sollen weiterhin keine Plastiksäcke gratis abgegeben werden.Bild: KEYSTONE

Neue Vereinbarung: Detailhändler verzichten auch weiterhin auf kostenlose Plastiksäcke

08.09.2025, 12:3608.09.2025, 12:36
Mehr «Schweiz»

An den Kassen der Schweizer Detailhändler sollen weiterhin keine Plastiksäcke gratis abgegeben werden. Per Anfang September ist eine neue Branchenvereinbarung der Swiss Retail Federation in Kraft getreten, die diese Praxis fortschreibt.

Bislang haben laut einer Mitteilung vom Montag 22 grössere Mitgliedsunternehmen des Branchenverbands das Commitment unterzeichnet. Darunter finden sich etwa Aldi Schweiz, C&A, Ikea oder Manor. Mit der Vereinbarung verpflichten sich die Detailhändler, Plastiksäcke an der Kasse nur gegen ein Entgelt abzugeben – oder sogar ganz auf deren Ausgabe zu verzichten. Dadurch soll die Reduktion von Einwegplastik langfristig sichergestellt werden.

Die früheren Branchenvereinbarungen aus den Jahren 2016 und 2019 haben laut der Swiss Retail Federation Wirkung gezeigt: Der Verbrauch von Einweg-Plastiksäcken sei um 88 Prozent, derjenige von Plastiktragetaschen um 65 Prozent gesunken. Die festgelegten Zielwerte seien demnach «bei Weitem» übertroffen worden.

Weniger Aufwand

Folglich seien das bisherige jährliche Monitoring sowie die alten Vereinbarungen per Mitte 2025 obsolet geworden, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine mögliche Rückkehr zu kostenlosen Plastiksäcken sei aber nie zur Debatte gestanden, betont der Verband.

Um dies zu bekräftigen, wurde nun eine neue Vereinbarung beschlossen. Diese übernehme die bisherigen Inhalte, reduziere jedoch den administrativen Aufwand, hiess es.

Die Swiss Retail Federation vertritt den Schweizer Detailhandel ohne die Grossverteiler. Insgesamt repräsentiert der Verband 2300 Detailhandelsunternehmen in der Schweiz mit rund 62'000 Angestellten. (sda/awp)

Mehr zum Thema Detailhandel:

«Dann werfe ich die Flaschen in den Müll» – Coops neues Plastik-Recycling nervt die Kunden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Einkaufen ohne Kassenschlange – So lauft das in Seattle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Rettet der Akkusativ!
4
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
5
Shut up, Boomer und Gen Z – wir Millennials bringen den Frieden!
Meistgeteilt
1
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Diese 13 Hockey-Grafiken fassen die neue Saison perfekt zusammen
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
5
Bundeswehr verlegt Gerät für NATO-Übung nach Litauen
Lush schliesst Läden in Grossbritannien aus Solidarität mit Gaza
Das Kosmetikunternehmen will mit einem Streik ein Zeichen für das Kriegsgebiet setzen – und bekommt online Jubel dafür.
Lush ist ein angesehenes Kosmetikunternehmen mit hunderten Geschäften weltweit. Sie sind bekannt für ihren charakteristischen Duft, den man oft schon meterweit vor den Läden riecht. Zudem setzt die Firma sich seit Beginn immer wieder für humanitäre Zwecke und den Tierschutz ein. In den letzten beiden Tagen hat Lush nun mit einem Laden-Streik für Gaza für Aufmerksamkeit gesorgt.
Zur Story