Die besten Food Trucks in New York: Diese 9 wünschen wir uns in der Schweiz



Diese 9 Food Trucks aus New York wünschen wir uns in der Schweiz (weil absolut 🤤)

Food Trucks gehören zu New York wie die Freiheitsstatue. An jeder Ecke kann man sich köstliches Essen aus den Trucks schnappen. Diese 9 würden wir in die Schweiz importieren. Sofort.

Korilla BBQ

Koreanisches BBQ boomt nicht nur in New York, sondern mittlerweile auch in der Schweiz. Grund genug, weshalb wir uns diesen Food Truck hierhin wünschen. Beim Korilla BBQ kann man sich die Bowls, Burritos und Salate selber zusammenstellen. Klebreis, gebratenen Speck-Kimchi-Reis, Purpurreis oder Brokkolireis kombiniert man mit verschiedenem Gemüse und Fleisch- oder Tofu-Toppings. Vor allem bekannt ist der Truck für die verschiedenen Saucen, die das koreanische BBQ abrunden.

El Olomega

Hast du schon mal etwas von «Pupusa» gehört? Keine Bange, du hast nicht den neusten Food-Trend verpasst, das Nationalgericht von El Salvador ist hierzulande praktisch (noch) nicht bekannt. Auch in New York ist der El Olomega Food Truck ein kleiner Geheimtipp. Die dicken Mais-Tortilla sind gefüllt mit Fleisch, Käse oder Bohnen. Dazu gibt's den Mais-Drink Atol de Elote und Bananen-Chips.

Cinnamon Snail

«If you don't like puppies, rainbows and unicorns, you will hate our food» – so lautet die Ansage beim Food Truck Cinnamon Snail (und wir so 😍). Veganes Essen sollte man auch mögen, denn sie kochen ausschliesslich ohne tierische Produkte. Ob Chipotle Seitan Breakfast Burrito oder Maple Mustard Tempeh – hier sind Foodlovers besonders gut aufgehoben. Und es schmeckt nicht nur alles (vermeintlich) lecker, sondern sieht auch richtig yummie aus:

NY Dosas

Zwar zählt NY Dosas nicht zu den Food Trucks, sondern nur zu den Food Carts. Der Wagen ist jedoch trotz kleiner Grösse stadtbekannt und wurde schon mehrmals ausgezeichnet. Die indischen Crêpes (Dosa) aus Reis und Linsen gefüllt mit Kartoffeln und Gemüse ziehen Hungrige aus der ganzen Stadt in den Washington Square Park.

Comme Ci Comme Ça



Als der marokkanische Food-Truck-Betreiber Samir vor fast 20 Jahren in New York gelandet ist, sei es richtig kalt gewesen. Vielleicht ist dies auch einer der Gründe, weshalb er die Big-Apple-Bewohner mit seinem wärmenden Couscous verwöhnen wollte. Für die hausgemachten Falafel und Schawarma steht man hier gerne mal ein paar Minuten in der Schlange.

The Morris Truck

Die Amis sind ja dafür bekannt, ihre Burger und Sandwiches mit Schmelzkäse zu verfeinern. The Morris Truck bringt diese Zubereitungs-Vorliebe auf ein neues Level. In seinen Grilled Cheese Sandwiches hat es nebst viel Käse auch Fenchel-Butter, Poulet, Chorizo oder Speck. Auch seine hausgemachten Säfte wie Orange Ras-Al Hanout und Blueberry Shiso sollte man sich wohl nicht entgehen lassen.

Cesar’s Empanadas

Empanadas gehören wohl zum handlichsten Street Food. So hat man beim Cesar's Empanadas Food Truck eine grosse Auswahl an gefüllten Teigtaschen. Spinat mit Käse, Poulet mit Gemüse oder doch lieber Pilzfüllung? In der Schweiz muss es definitiv auch einen Empanada-Food-Truck geben!

Ling's Sweet Mini Cakes

Kennst du das Gefühl nach dem Mittagessen, wenn du noch etwas klitzekleines Süsses zum Abschmecken essen möchtest? Der Food Truck Ling's Sweet Mini Cakes würde Abhilfe schaffen. Die «munzigen» Küchlein gibt's mit verschiedenen Toppings wie Schokolade oder Peanut. Sieht aus, als wären sie das perfekte Dessert für unterwegs.

Carpe Donut NYC

Wenn wir schon beim Nachtisch sind, bleiben wir doch dabei. Weil gäbe es einen Küchlein-Truck, wollen wir den Carpe Donut NYC Food Truck auch grad noch. Die frischen und hausgemachten Donuts werden aus Bio-Mehl, lokalen Eiern und lokalem Apfelsaft hergestellt und in Soja-Öl frittiert. Am liebsten verzehren sie die New Yorker warm mit einer heissen Schokolade.

