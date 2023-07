Im Sommer 2024 spielt Taylor Swift zweimal im Letzigrund in Zürich. Bild: keystone

Taylor-Swift-Konzerte in Zürich: Tickets waren nach 30 Minuten weg

Im Sommer 2024 ist die US-amerikanische Popsängerin auf Tour in Europa. Am 9. sowie am 10. Juli macht Taylor Swift dabei in Zürich halt, bevor sie dann weiter nach Deutschland zieht. Die Tickets für die «Eras-Tour» waren aber extrem beliebt.

Um 10 Uhr startete der Verkauf für die Schweizer Konzerte - um 10.30 Uhr waren alle Tickets weg.

Wer an ein Ticket kommen wollte, musste schon zuvor einen langen Atem haben – und viel Glück. So wurde zunächst eine Anmeldung für den Vorverkauf aufgeschaltet. Wer die Chance haben wollte, ein Ticket im Pre-Sale kaufen zu dürfen, musste sich dort bis zum 23. Juni registrieren.

Am 5. Juli erhielten die Ticket-Suchenden dann die Nachricht per Mail: Entweder man hatte Glück und darf im Pre-Sale am 13. Juli ein Ticket kaufen – oder halt eben nicht. Ausgelost wurde dabei nach dem Zufallsprinzip, schreibt Ticketcorner im entsprechenden Mail.

Hatte man kein Glück, wurde man auf eine Warteliste gesetzt. In einem zweiten E-Mail eine Woche später erhielten die bis dahin glücklichen Swift-Fans einen Link zur Ticketcorner-Website und einen persönlichen Zugangscode. Dieser Code berechtigt zu vier Tickets für das ausgewählte Konzert und sollte auf keinen Fall an andere weitergegeben werden.

Bei der «Reputation Stadium Tour» 2018 war jede Show von Taylor Swift ausverkauft. Bild: imago images

«The Great War»

Heute, am 13. Juli, um 10 Uhr war es dann so weit: Die Vorverkaufsseite wurde aufgeschaltet. Es begann das grosse Bibern. Denn am Vorverkauf teilzunehmen, war noch lange kein garantiertes Ticket. So schrieb Ticketcorner in seinem E-Mail: «Die Tickets werden nach dem ‹First come, first served›-Prinzip verkauft, solange der Vorrat reicht.»

Deshalb kursierten auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen Tipps und Tricks, die einem helfen sollen, auch garantiert an Tickets zu kommen:

Von einigen Usern wurde der Kaufprozess sogar als «Great War» betitelt. Ob die Tipps wirklich funktionierten, können wir nicht sagen.

Am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr fand der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland statt. Für die Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München liegen die Preise bei ungefähr 100 bis 240 Euro. In der Schweiz ist mit gleich hohen, wenn nicht noch höheren Preisen zu rechnen.

«The Eras Tour»

Die «Tour der Ären», wie die Konzertreihe auf Deutsch übersetzt lauten würde, ist die sechste Tour von Taylor Swift und dauert bereits seit März 2023 an. Dabei sollen die Shows durch ihre Ären führen, sie wird also von all ihren Alben verschiedene Songs singen. Die Tour umfasst ganze 131 Shows und endet voraussichtlich am 17. August 2024 in London.

Während ihrer letzten Tour 2018 war jedes Konzert restlos ausverkauft. Falls Swift bei dieser Konzertreihe ähnlich viel pro Auftritt einnehmen kann wie bei der letzten Tour, würde sie einen Umsatz von etwa 850 Millionen US-Dollar erreichen. Damit könnte die Tour zur erfolgreichsten aller Zeiten werden. Diesen Platz belegt zur Zeit Elton John mit seiner «Farewell Yellow Brick Load»-Tour, die erst am 8. Juli dieses Jahres endete. Sie spielte insgesamt 910 Millionen US-Dollar ein.

