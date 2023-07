Bild: larissa erni/watson

Das Openair Frauenfeld 2023 ist Geschichte – hier kommen die besten Bilder

In Frauenfeld fand vom 6. Juli bis 8. Juli das grösste Hip-Hop-Festival Europas statt und watson war mit der Kamera vor Ort.

Larissa Erni Folge mir

Vier Tage Musik, Spass und Party. Zehntausende Hip-Hop-Fans feierten in den vergangenen Tagen am Openair Frauenfeld ihre Stars und das Leben am Festival. Und watson war mit dabei, hier die besten Bilder:

Bild: larissa erni/watson

Auftritt von EAZ. Bild: larissa erni/watson

Zuschauer fotografiert während dem Auftritt von EAZ. Bild: larissa erni/watson

Halfpipe auf dem OAF-Gelände. Bild: larissa erni/watson

Bild: larissa erni/watson

Bild: larissa erni/watson

Abendstimmung am Openair Frauenfeld. Bild: larissa erni/watson

Naomi Lareine singt ihr Lied «Piña Colada». Bild: larissa erni/watson

Streetball beim Snipes Shop. Bild: larissa erni/watson

Beerpong ist unter den Festivalbesucher:innen sehr beliebt. Bild: larissa erni/watson

Ein Vorhang aus leeren Bierdosen. Bild: larissa erni/watson

Mitarbeiter bei der Rap City Stage. Bild: larissa erni/watson

Bild: larissa erni/watson

Eine Wasserpistole durfte bei dem heissen Wetter auch nicht fehlen. Bild: larissa erni/watson

Ein übervoller Abfalleimer auf dem Camping-Gelände. Bild: larissa erni/watson

Nina Chuba auf der South Stage. Bild: larissa erni/watson

Bild: larissa erni/watson

Bild: larissa erni/watson