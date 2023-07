Video: watson

Fan meldet sich krank und verkleidet sich für Taylor Swift Konzert als Geist

Taylor Swift ist eine der grössten Popstars unserer Zeit. Um sie live zu erleben nehmen einige Fans so manches Risiko in Kauf.

Taylor Swift ist gerade für ihre «Eras»-Tour in Amerika unterwegs. Jedes Wochenende ziehen dafür tausende von Fans in die grössten Stadien der Welt. Am vergangenen Samstag ist die 33-Jährige in Cincinnati aufgetreten. Doch anscheinend konnten für die Show im Paycor Stadium nicht alle ihre Fans bei der Arbeit fehlen. So hat sich ein Super-Fan ein ganz besonderes Kostüm überlegt, um die Arbeit schwänzen zu können, ohne dass die Gefahr besteht, zufällig erkannt zu werden. Doch siehe selbst:

(een, sav)

Video: watson/amandaschneider

Video: watson/een