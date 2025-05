Schweizer Tourismus steht vor einem Rekordsommer

Mehr «Schweiz»

Der Schweizer Tourismus kann in der Sommersaison 2025 laut BAK Economics mit einem weiteren Wachstum rechnen. Vor allem Grossevents wie der Eurovision Song Contest oder die Frauenfussball-EM geben Schub.

Die Auswirkungen der US-Zollpolitik bleiben im Sommer begrenzt – vorläufig. «Die Zahl der Übernachtungen dürfte nach dem Rekordwinter 2024/25 auch im Sommer weiter steigen», sagte BAK-Economics-Ökonom Simon Flury am Dienstag an einer Medienkonferenz. Das Wirtschaftsinstitut rechnet von Mai bis Oktober mit 24,9 Millionen Logiernächten – ein Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Grossanlässe wie der Eurovision Song Contest, die Frauen-EM sowie das Eidgenössische Schwing- und Turnfest treiben die Nachfrage – und dürften erneut einen Rekordsommer bringen. Die SBB plant wegen der Events mit doppelt so vielen Extrazügen wie sonst.

Besonders stark bleibt – trotz Zöllen – der US-Markt. Für Sommer 2025 wird ein weiteres Plus erwartet, aber das Tempo lässt nach: nach +15 Prozent im Vorjahr dürften es nun laut den Experten +6 Prozent sein. Für China rechnet das BAK nach den pandemiebedingten Aufholeffekten zunehmend mit einer Stagnation. (sda/awp)