Eine Wahrsagerin war im Büro – das hätte sie lieber sein lassen

Elektrifizierte Premiumklasse à la française: Der DS 4 im Test

In der Premiumkategorie tut sich was: DS Automobiles hat sich das Ziel gesetzt, die französische Automobilproduktion auf das Niveau der ewigen deutschen Spitzenreiter zu stellen. Wie schlägt sich der DS 4 E-Tense 225 als Konkurrent zum Audi A3 Sportback TFSI e?

Die Premiumhersteller und insbesondere Audi mit seinem aussergewöhnlichen Aufstieg in den 1980er Jahren inspirieren immer wieder zahlreiche Konkurrenten. Ihr Geschäftsmodell, das unter anderem auf dem Markenimage und einer gewissen Form von Luxus beruht, ermöglicht es ihnen, komfortable Gewinnspannen zu erzielen. Seit sich DS Automobiles im Jahr 2015 vom Citroën-Programm löste, hat die Marke in Frankreich einen langen Weg zurückgelegt und verfügt heute über eine eigene Modellpalette. Wir werfen einen Blick auf den Kompaktwagen DS 4 in der Version E-Tense mit seinem 225 PS starken Plug-in-Hybridmotor.