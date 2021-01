Schweiz

Mutantenvirus: Der Fall Wengen zeigt, wie schnell er sich ausbreitet



Der Weg des Mutantenvirus. Der Fall Wengen zeigt, wie schnell es gehen kann

Die Sars-Cov-2-Mutation B.1.1.7 ist in der Schweiz angekommen. Spätestens kurz vor Weihnachten, als ein britischer Tourist nach Wengen im Berner Oberland reiste. B.1.1.7 löst keine schwereren Symptome aus, verbreitet sich aber 40 bis 70 Prozent schneller. Der Fall der 1200-Seelen-Gemeinde zeigt: In wenigen Tagen kann ein ganzes Dorf in die Knie gezwungen werden.

Noch stehen diverse Testresultate aus. Wengen hat die Bevölkerung gebeten, sich testen zu lassen. Dafür wurde eigens ein mobiles Testzentrum importiert. Die Kinder von Wengen geniessen wieder Fernunterricht, das Leben im idyllischen Dorf steht still.

