Röbi Koller muss mehrere Shows absagen – weil zu wenig Tickets gekauft wurden

Im vergangenen April wurde Moderator Röbi Koller pensioniert. Damit endete seine Zeit beim SRF, wo er jahrelang die Samstagabendshow «Happy Day» moderierte.

Röbi Kollers neues Bühnenprogramm stösst auf wenig Interesse. Bild: keystone

Ganz von der Bühne verschwand der gebürtige Luzerner damit aber nicht. So kündigte Koller an, erstmals ein Bühnenprogramm durchführen zu wollen. Diesem gab er den Namen «Zugabe – Ein Abend mit Überraschungen». Geplant waren Auftritte in diversen Schweizer Städten von Dezember bis März. Geworben wurde mit einem Abend «mit Geschichten voller Emotionen und Heiterkeit».

Nun zeigt sich, das Interesse beim Schweizer Publikum hält sich in Grenzen. Wie auf der Verkaufsseite Ticketcorner zu sehen ist, fallen diverse Auftritte ins Wasser – weil zu wenige Tickets verkauft wurden. So heisst es:

«Aufgrund der geringen Nachfrage sind wir leider gezwungen, die Shows von Röbi Koller in Rapperswil-Jona, Brig, Thun, Binningen, Langnau, Oberägeri und Chur abzusagen.»

Wie viele Tickets genau verkauft wurden, bleibt offen. Besonders viele dürften es aber nicht sein: Der Kronenmattsaal in Binningen etwa bietet maximal 400 Personen Platz, im Burgsaal in Thun sind es etwa 420.

So wird die Absage begründet. screenshot: ticketcorner

Wer Kollers Show doch noch eine Chance geben will, hat noch an drei Orten die Möglichkeit: Am 3. Februar gastiert er in Luzern, am 3. März in Wohlen AG und am 5. März in Solothurn. Ein Ticket kostet je nach Kategorie zwischen 51.10 und 71.70 Franken. (dab)